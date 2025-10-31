ZBE a Terrassa: quan comença, qui podrà entrar i quan arribaran les primeres multes

Terrassa fa un nou pas per reduir la contaminació i millorar la qualitat de l’aire. A partir de l’1 de desembre de 2025, la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de la ciutat començarà a funcionar amb plena vigència i control sancionador.
Els vehicles que accedeixin al centre sense autorització rebran un avís postal a casa. Cal tenir en compte que tots els vehicles sense distintiu ambiental podran entrar fins a 24 dies l’any sense fer cap tràmit.
A la pràctica, com que desembre de 2025 i gener de 2026 no arriben a 24 dies laborables cadascun i, a més, són mesos de dos anys diferents, els primers conductors que accedeixin sense autorització a la zona no començaran a rebre multes fins al febrer.
L’Ajuntament confia que aquest període permetrà a la ciutadania adaptar-se al nou sistema abans de la plena aplicació sancionadora.
El consistori iniciarà dilluns 3 de novembre una campanya informativa per tal d'arribar a tota la ciutadania. Hi haurà informadors en diferents punts i es faran dues sessions informatives, el 6 de novembre al districte 1 i el dilluns 10 al 4.
On s’aplicarà la ZBE? Al centre i entorn
La zona de baixes emissions de Terrassa cobreix un perímetre urbà delimitat pel passeig del Vint-i-dos de Juliol al nord, el parc de Vallparadís a l’est, la carretera de Montcada i la carretera de Martorell al sud, i els carrers de Faraday i de Josep Trueta a l’oest.
Segons l’Ajuntament, aquest sector concentra prop del 30% de l’alumnat de la ciutat i és on es registren nivells més elevats de contaminació i soroll.
El perímetre de la ZBE està delimitat per càmeres de lectura de matrícules que controlaran els accessos de dilluns a divendres, de 7 a 20 hores. Fora d’aquest horari i durant caps de setmana o festius, tots els vehicles podran circular amb normalitat.
Quan entra en vigor?
Terrassa va ser una de les primeres ciutats mitjanes de Catalunya a aprovar una ordenança específica per a la ZBE. El text va entrar en vigor el 20 de maig de 2024 i des del 1 de maig de 2025 el sistema funciona de manera permanent, però en període de transició. Ara, amb l’inici del període sancionador a desembre de 2025, la mesura assolirà la seva aplicació plena.
L’Ajuntament ha aprovat al ple d’aquest divendres al matí ampliar el perímetre de la zona el novembre de 2025, cap a l’oest, fins a l’avinguda d’Àngel Sallent i el carrer de Santa Maria Mazzarello, després de desestimar les al·legacions que s’hi havien presentat des de Vox. L'entrada en vigor de l'ampliació està prevista durant el mes de novembre i el control sancionador l'1 de desembre com la resta de l'àrea.
A qui afecta?
Els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT, gasolina anteriors a l’any 2000 i dièsel matriculats abans del 2006, no podran circular habitualment dins la ZBE. També quedaran exclosos els ciclomotors i motos fabricats abans del 2003.
Tot i això, la normativa preveu múltiples excepcions. Els propietaris dels vehicles sense distintiu podran entrar 24 dies l’any sense cap tràmit. A més, hi haurà autoritzacions permanents per als residents dins la zona i per a les persones amb plaça d’aparcament de propietat o lloguer.
Del total de turismes censats a Terrassa, el 13% no tenen etiqueta de la DGT, segons dades de 2025. No obstant això, de moment les càmeres que han realitzat proves detecten un 3% de vehicles sense etiqueta a la ciutat.
Exempcions i col·lectius vulnerables
Podran sol·licitar quedar-ne exclosos els treballadors que estiguin a menys de cinc anys de la jubilació, les persones amb mobilitat reduïda, els usuaris que rebin tractaments mèdics periòdics en centres del perímetre i aquells amb rendes familiars baixes.
Les gestions es poden fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del carrer Pantà, 20, o telemàticament a través del portal zbe.cat mitjançant el sistema idCAT. Només cal el DNI o TIE, la targeta sanitària i un telèfon mòbil per validar el registre.
Per què una ZBE a Terrassa?
L’Ajuntament defensa que la mesura no busca només limitar el trànsit, sinó millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. Les dades municipals mostren que més del 70% dels desplaçaments diaris es fan dins del terme municipal, gairebé 1 de cada 2 desplaçaments tenen origen o destinació al Centre i el 62% tenen menys de 2 quilòmetres, fet que afavoreix el canvi cap a la mobilitat a peu, en bicicleta o amb transport públic.
En els darrers anys, el consistori ha executat més de 140 actuacions per adaptar la ciutat: ampliació de voreres, zones 30, millora d’entorns escolars, increment de la xarxa ciclista i renovació de la flota d’autobusos, amb 43 vehicles híbrids i 2 elèctrics. A finals de 2025, gairebé dos terços dels busos urbans seran de tecnologia sostenible.
Un canvi de model en marxa
La ZBE és una de les peces centrals del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i s’integra dins la política de “Menys fum, més salut”. El govern municipal defensa que la prioritat és fer la transició de manera justa, sense deixar enrere les famílies o treballadors que depenen del vehicle privat.
L’Ajuntament confia que la mesura serveixi per reduir progressivament les emissions i conscienciar la ciutadania.
Multa: fins a 200 euros
Els vehicles que no disposin del distintiu ambiental i circulin per la zona restringida més de 24 dies rebran una sanció de 200 euros. No obstant això, els infractors poden reduir l'import a 100 euros si efectuen el pagament dins dels 20 dies naturals següents a la notificació de la multa.