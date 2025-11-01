Tots Sants: una tradició encara multitudinària però en declivi

Aquest dissabte, dia de Tots Sants, s'han congregat un gran nombre de persones dins el Cementiri Municipal de Terrassa al voltant dels nínxols dels seus respectius familiars, amics o coneguts que han traspassat. En alguns casos, s'han reunit desenes de persones, en d'altres només n'hi havia un parell, però en totes elles hi ha hagut el mateix esperit, recordar les persones que ja no hi són, i cadascú té els seus rituals, que van des de la usual neteja del nínxol i el canvi de flors fins a una posada al dia sobre com estan anant-li les coses als vius, tot passant per pregàries i resos conjunts.
Aquesta tradició d'anar al cementiri, però, no està quallant en les generacions més joves. "Sembla mentida que hi ha famílies que no venen des de fa segles", ha lamentat l'Anna Maria Usieto. Ella i el seu marit, en Josep López, són els únics de la seva família que mantenen el costum de visitar els nínxols i cuidar-los, i els esgarrifa tant la idea que hi hagi persones que no facin el mateix que fins i tot netegen i treuen les males herbes de tombes que no són de coneguts seus. "Quan veus un nínxol que no està arreglat, amb pols i plantes, et fa molta pena", ha assegurat Usieto, que ha afegit que li sap greu que dins la seva mateixa família ja no es tingui aquesta voluntat de "mantenir les tradicions" pròpies de Catalunya i que aquestes se substitueixin per d'altres, com el Halloween: "Els meus nets saben que jo no faig calaveres, jo els faig castanyes i moniatos".
Funerària de Terrassa també ha detectat aquest canvi en el comportament de la societat. "El que és més comú és trobar-se amb gent més aviat gran, i la gent jove que hi ve ho fa per acompanyar pares, avis o altres familiars de més edat", ha explicat al Diari de Terrassa la gerent de Funerària, Emilia Andreu. Davant d'aquesta situació, moltes persones estan optant per la cremació, no només del seu propi cos, sinó del d'altres familiars anteriors que estan enterrats, per "descarregar" la família del fet d'haver de mantenir un nínxol. "Estem buscant solucions per poder oferir columbaris familiars on poder dipositar les cendres", ha mencionat Andreu.
Facilitats per passar el tràngol
Amb tot, siguin persones grans o joves, vagin o no al cementiri per Tots Sants, el més segur és que, malauradament, perdin algun ésser estimat, un procés que és dolorós tot i ser llei de vida. Hi ha diverses estratègies per mirar de reduir el màxim possible aquest mal, una d'elles, i de les més utilitzades, és la música. "Les melodies són un acompanyant més, un recordatori no verbal que et transporta cap a una persona estimada", han assenyalat la Carme Rivera i en Carlos Reyes, una de les parelles de músics que han estat proveint el cementiri d'un fil musical solemne i emocionant. "A vegades et demanen alguna cançó especial que els recorda a un moment feliç del seu difunt", ha dit Rivera, i ha destacat que, tot i que "el silenci també ajuda" a passar un mal moment com la pèrdua d'algú estimat, la música "forma part del ritual" i que les persones "necessiten aquest acompanyament perquè els reconforta".
Una altra manera d'obtenir aquest escalf addicional és la presència de les mascotes en aquests moments. Aquests Tots Sants han estat els primers en els quals s'ha permès l'entrada d'animals al recinte del cementiri, sempre que estiguin lligats i mantinguin una actitud tranquil·la. Tot i l'entrada en vigor de la nova normativa, no s'han vist gaire mascotes aquest dissabte. L'Olga Pérez, que va freqüentment a visitar la mare al cementiri (un costum que la mateixa progenitora li va inculcar), no coneixia aquesta facilitat i ha afirmat que potser la següent vegada vindrà amb el gos. "Moltes mascotes formen part de la família i està bé que puguin ser-hi", ha opinat. Això, però, no està ben vist per tothom i hi ha qui pensa, com la Soledad Arenas, que l'entrada de gossos pot embrutar l'espai i generar problemes. "No entenc per què [les persones que tenen gos] han d'anar a tot arreu amb ells", ha dit Arenas.
"A Terrassa estem al capdavant en polítiques de benestar animal, i això ho notem també a Funerària", ha destacat Andreu, i ha ressaltat que també està permesa la presència de mascotes a les cerimònies fúnebres que s'efectuïn a l'espai Jardí del complex. També ha posat en valor el fet que pel 2027 hi ha projectat un crematori d'animals de companyia per poder-los oferir aquest servei als seus amos.