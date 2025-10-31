El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ja ha licitat la redacció dels estudis de millora de capacitat i connectivitat ferroviària i d’impacte ambiental per als projectes d’ampliació de la B-40 i de construcció del túnel ferroviari d’Horta. Tots dos projectes són una reivindicació del Vallès Occidental per a la millora de la seva mobilitat, tan interna, en el cas de la Ronda Nord, com cap a Barcelona, en el cas del túnel d’Horta.
Concretament en el segon cas, la Generalitat analitzarà la viabilitat tècnica i funcional, a més de la potencial rendibilitat socioeconòmica, de la connexió del Barcelonès Nord amb la nostra comarca amb un corredor de 30 quilòmetres. Aquesta passaria pels municipis vallesans de Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola i Montcada i Reixac, així com Barcelona.
L’estudi posarà especial atenció en l’accessibilitat al Parc de l’Alba a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tant des de la part tocant al Vallès com des de Barcelona, i la mobilitat interna de la comarca pel corredor R4 / N-150. Aquesta anàlisi comportarà una despesa de 324.000 euros i s’haurà de dur a terme en un termini màxim de 14 mesos des d’aquesta data. D’aquesta manera, el projecte d’Horta s’equipararà al de l’ampliació dels túnels ferroviaris de Vallvidrera, que ja compten amb aquest estudi previ.
Una connexió “necessària”
Les entitats empresarials terrassenques han preferit no mullar-se gaire respecte a si aposten pel túnel d’Horta o l’ampliació de Vallvidrera, però el que sí que han recalcat que “el Vallès Occidental necessita aquesta connexió”. “El funcionament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) és bo, però ja està saturada”, han explicat des de la Cambra de Comerç al Diari de Terrassa, i han assegurat que “bona part dels usuaris, en el moment que hi hagi una altra opció, sigui la d’Horta o la de Vallvidrera, utilitzaran aquesta línia”. Això, hipotèticament, descongestionaria la línia ja existent, però també d’altres vies de transport altament utilitzades en l’actualitat, com la C-16 i la C-58. “Aquesta infraestructura, sigui quina sigui, ajudarà a buidar una mica les hores punta als túnels de Vallvidrera, cosa que vol dir que hi haurà menys transport privat per Barcelona i més transport públic”, el qual, han destacat, “és una bona notícia”.
La Cecot, per la seva banda, valora “positivament” l’avançament de la licitació. “Considerem rellevant que l’estudi contempli totes les alternatives possibles i que la decisió final es prengui sobre una base d’anàlisi tècnica i rigorosa”, han afirmat, i han afegit que “qualsevol pas que permeti millorar la mobilitat i reforçar la interconnexió amb l’Àrea Metropolitana [de Barcelona] és una bona nova”.
Tot i això, apunten des de la Cambra, encara no es poden fer càlculs sobre els impactes socials, econòmics i empresarials que tindrà una opció o l’altra fins que no s’en triï una. “El millor és esperar a tenir tota la informació i valorarem quina és la millor iniciativa quan la tinguem”, han especificat. Ara bé, la Cambra de Comerç ha remarcat que el més important de tots dos projectes és que s’acabin materialitzant. “Sempre demanem que les coses es facin i que no estiguem tres anys parlant de si hem de tirar per aquí o per allà”.
Aposta dels ajuntaments
La construcció d’un nou túnel ferroviari a Horta és el projecte preferit pels ajuntaments de Terrassa i Sabadell. Tot i això, el pla director d’infraestructures de la Generalitat havia donat prioritat a la construcció dels nous túnels a Vallvidrera que permetrien a la línia d’FGC tenir trens directes entre Barcelona i les capitals del Vallès i reduir els temps de viatge en aproximadament 15 minuts.