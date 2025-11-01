Ajuts per netejar grafits i pintades a Terrassa: l'Ajuntament destinarà 50.000 euros

El ple municipal ha llegit una declaració institucional subscrita per tots els grups, amb la qual es dona suport als veïns de Les Fonts que encara tenen comptadors provisionals tot i disposar de cèdula, i es garanteix que totes les promocions futures de la ciutat tinguin els serveis bàsics.
Els grups també han aprovat inicialment les bases per a l’atorgament de subvencions a propietaris privats destinades a netejar o repintar pintades no autoritzades en façanes i murs visibles des de la via pública. A preguntes de l’oposició, s'ha informat que la primera convocatòria comptarà amb una dotació de 50.000 euros.
En el marc de les accions de tractament de grafits, des del segon semestre de 2024 s’han realitzat 263 intervencions en edificis públics, parcs infantils i mobiliari urbà. En total, s’han repintat 10.800 metres quadrats de murs i s’ha actuat sobre 73 elements com plaques, rètols, monòlits o jocs infantils, amb un volum global de 3.725 hores de feina.
Enganxada d’ERC i el govern pel Portal de Sant Roc
ERC i el govern han tingut una enganxada per l’aparcament del Portal de Sant Roc, rebutjat pel Consell de Medi Ambient. ERC ha reiterat que s’hauria de replantejar, mentre que el tinent d’alcalde Xavier Cardona ha defensat que és un projecte de ciutat aprovat pel ple.
Mocions: control de patinets i Pla per Vallparadís
Entre les mocions, s'han aprovat per unanimitat la del PP perquè la policia municipal pugui requisar patinets i bicicletes elèctriques sense assegurança o manipulats, i millorar-ne el control. També s'ha donat llum verda a la del PSC pel Pla Estratègic de Vallparadís, concretar-ne accions i fixar un pla d’inversions. El PP s'ha abstingut perquè creu que al parc cal més seguretat i neteja. Vox hi ha votat en contra.