L’enèsima pròrroga del servei de TMESA provoca crítiques de l’oposició

El ple de Terrassa ha aprovat l’enèsima pròrroga del contracte de gestió i explotació del servei municipal de transport públic de TMESA, per un període màxim de fins al 31 de desembre de 2026, mentre avança el nou concurs. És la dissetena i les pròrrogues s’acumulen des de 2009. El tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha defensat que “anem avançant en el calendari de licitació, però hem de seguir fent aquestes pròrrogues forçoses si no volem quedar-nos sense transport públic. Estem tramitant els plecs definitius i la memòria econòmica i financera per poder treure la licitació. També s’està treballant en definir la xarxa de bus. És un procés lent, i durant aquest període TMESA continuarà prestant servei”.
Des de l’oposició, Marc Armengol, del PSC, ha detallat l’historial de pròrrogues: “Aquesta és la dissetena. Les deu primeres estaven previstes, i des de 2019 portem set pròrrogues forçoses. Segons el cronograma del servei de Mobilitat, l’expedient no es resoldrà fins a finals del 2027, per la qual cosa hi haurà com a mínim dues més. És un tema espinós que vam deixar encarrilat el 2019 i que després es va aturar”. Aquest divendres el PSC s'ha abstingut “per responsabilitat”.
També, Pep Forn, d’ERC, ha mostrat el seu descontentament: “No ens satisfà gens aquesta nova pròrroga, però per responsabilitat no podem oposar-nos. Esperem que sigui l’última”. Per la seva banda, la portaveu del PP, Marta Giménez, ha anunciat un vot en contra com a protesta: “Som conscients que és una pròrroga necessària, però ja n’hi ha prou. Des de 2019 s’han anat prorrogant successivament i hi tornarem a ser l’any que ve”.
Ajuts a l’habitatge cooperatiu
L’Ajuntament de Terrassa estudiarà i facilitarà subvencions i altres línies de finançament per a entitats sense ànim de lucre que promoguin projectes d’habitatge cooperatiu destinats a col·lectius vulnerables. La iniciativa, presentada per La Teulada, Associació Terrassenca de Cohabitatge, ha rebut el suport de Tot per Terrassa, PSC, Esquerra i Junts, mentre que PP i Vox s'han abstingut. Per concretar els ajuts, el consistori crearà l’any vinent una taula de treball amb representants de les entitats del sector, que definirà les línies de suport econòmic amb vista als pressupostos municipals de 2027.
La Teulada impulsa 18 habitatges cooperatius en un solar cedit per l’Ajuntament. Segons el seu representant, Àlex Garcia, el model de cohabitatge en cessió d’ús és “no lucratiu, inclusiu i social, pensat per facilitar l’accés a l’habitatge de famílies amb dificultats i reforçar la cohesió del territori”. Tot i això, Garcia alerta que la manca de tresoreria durant la construcció és un dels principals obstacles, motiu pel qual calen subvencions a fons perdut o ajuts retornables. Garcia ha recordat que altres municipis catalans ofereixen aquest tipus de suport, i ha valorat que Terrassa s’hi sumi.
Carlos Lázaro torna al plenari
El socialista Carlos Lázaro, que ja havia format part del ple en el mandat anterior, ha tornat a prendre possessió del càrrec de regidor en substitució de Carlota Menéndez, que va acomiadar-se el mes passat.
Paral·lelament, la Medalla d’Honor de la Ciutat s’atorgarà a títol pòstum al mestre Joan Casals i Clotet, músic i pedagog fundador del Cor Montserrat, segons també s'ha donat a conèixer al ple d’octubre.
Suport institucional als veïns de Les Fonts
El ple ha llegit una declaració institucional subscrita per tots els grups, amb la qual es dona suport als veïns de Les Fonts que encara tenen comptadors provisionals tot i disposar de cèdula, i es garanteix que totes les promocions futures de la ciutat tinguin els serveis bàsics.
50.000 euros en ajuts per eliminar grafits de façanes
Els grups han aprovat inicialment les bases per a l’atorgament de subvencions a propietaris privats destinades a netejar o repintar pintades no autoritzades en façanes i murs visibles des de la via pública. A preguntes de l’oposició, s'ha informat que la primera convocatòria comptarà amb una dotació de 50.000 euros.
Enganxada d’ERC i el govern pel Portal de Sant Roc
ERC i el govern han tingut una enganxada per l’aparcament del Portal de Sant Roc, rebutjat pel Consell de Medi Ambient. ERC ha reiterat que s’hauria de replantejar, mentre que el tinent d’alcalde Xavier Cardona ha defensat que és un projecte de ciutat aprovat pel ple.
Mocions: control de patinets i Pla per Vallparadís
Entre les mocions, s'han aprovat per unanimitat la del PP perquè la policia municipal pugui requisar patinets i bicicletes elèctriques sense assegurança o manipulats, i millorar-ne el control. També s'ha donat llum verda a la del PSC pel Pla Estratègic de Vallparadís, concretar-ne accions i fixar un pla d’inversions. El PP s'ha abstingut perquè creu que al parc cal més seguretat i neteja. Vox hi ha votat en contra.