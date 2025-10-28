Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 29 d'octubre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 18:49
Actualitzat el 28 d’octubre de 2025 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies del dimecres 29 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Miguel Guillén Martínez, 69 anys

Data de la defunció: 28 d'octubre
Cerimònia: 29 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Mateo Roca Amorós, 75 anys

Data de la defunció: 27 d'octubre
Cerimònia: 29 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Amelia Mondelo Alvarez, 90 anys

Data de la defunció: 28 d'octubre
Cerimònia: 29 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

 

