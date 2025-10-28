Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 29 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 29 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMiguel Guillén Martínez, 69 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 d'octubre\r\nCerimònia: 29 d'octubre, a les 11.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMateo Roca Amorós, 75 anys\r\n\r\nData de la defunció: 27 d'octubre\r\nCerimònia: 29 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nAmelia Mondelo Alvarez, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 d'octubre\r\nCerimònia: 29 d'octubre, a les 16.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n