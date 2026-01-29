Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 30 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 30 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Presentación López Neiro, 93 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 30 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Pietat Garcia Vico, 92 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 30 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Ana Montañez Zamora, 86 anys
Data de la defunció: 28 de gener del 2026
Cerimònia: 30 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris
Laura Sala Carrera, 87 anys
Data de la defunció: 29 de gener del 2026
Cerimònia: 30 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.
Serafín Moyano Portales, 88 anys
Data de la defunció: 29 de gener del 2026
Cerimònia: 30 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.