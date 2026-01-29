Ensurt majúscul a la Rambla: un autobús frena en sec i deixa quatre ferits

Una frenada sobtada en ple centre de Terrassa va convertir una tarda aparentment tranquil·la en un episodi de tensió. Un autobús urbà va haver d’aturar-se bruscament per esquivar un altre vehicle, provocant diversos ferits entre els passatgers.
Els fets han tingut lloc aquest dijous, 29 de gener, al voltant de les quatre de la tarda, a la Rambla d’Ègara, a l’alçada del número 333, a tocar de la plaça Ricard Camí. Segons les primeres informacions, un vehicle va fer una maniobra indeguda que va obligar el conductor de l’autobús a frenar de manera contundent per evitar la col·lisió.
L’impacte de la frenada va fer caure alguns passatgers a l’interior del vehicle. Com a resultat, quatre persones van patir ferides lleus i van ser traslladades a diferents centres sanitaris per ser valorades. En tots els casos, el pronòstic ha estat lleu.
El vehicle implicat en la maniobra imprudent va abandonar el lloc sense aturar-se, mentre que els serveis d’emergència es van desplaçar ràpidament a la zona per atendre els afectats i garantir la seguretat. L’incident es va resoldre en poc temps i no va provocar afectacions greus a la circulació.
Fonts municipals han confirmat que no hi va haver cap col·lisió entre vehicles i que, de moment, no han transcendit més detalls sobre el conductor que va originar la situació.