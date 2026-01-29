La Generalitat afirma que l'estació Terrassa Oest no ha caigut dels plans del Govern

La Generalitat assegura, després que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, hagi denunciat la desaparició de l’estació de Terrassa Oest del Pla de Rodalies 2020-2030, que el projecte es manté plenament vigent i no ha caigut dels plans del Govern. Des del Departament de Territori i el Comissionat del Traspàs de Rodalies, encapçalat per Pere Macias, s’ha respost al malestar municipal aclarint que la infraestructura de Can Boada continua prevista.
"Entenem la preocupació de l'alcalde de Terrassa perquè la redacció de l'estudi informatiu corresponent s'està allargant molt. Des de la Generalitat estem fent el possible perquè el procés sigui més ràpid. Hem ofert a l'alcalde poder trobar-nos per explicar-li bé quin és el funcionament. En qualsevol cas, queda clar que l'estació de Terrassa Can Boada és un projecte que està inclòs en el Pla de Rodalies", ha explicat Pere Macias, comissionat de la Generalitat pel Traspàs de Rodalies.
La construcció de Terrassa Oest surt "en redacció" al document del Programa d'Avaluació i Planificació d'Actuacions Estructurants dins del balanç del Pla de Rodalies 2020-2025 amb data de gener de 2026, segons ha pogut comprovar el Diari. També se'n fa referència en un esborrany del Ministeri de Transports sobre el pla definitiu on consta: "Per a complementar la capacitat d'estacionament en aquesta direcció intermèdia, es planteja la construcció d'una nova estació a Terrassa Can Boada, que permetrà la captació d'un nombre considerable de viatgers en atendre una zona urbana consolidada".
En el cas del Prat de Llobregat, l'altra estació que figurava com a tècnica al resum del Pla de Rodalies, només surt internament en la documentació amb aquest únic ús, a diferència de la de Terrassa.
L'explicació del Govern arriba després que l'alcalde qualifiqués dimecres de "menyspreu a la ciutat" el que considerava l'eliminació de la parada de passatgers en el nou document de planificació. L'alcalde va denunciar que l'estació havia passat de ser una reivindicació històrica per a la mobilitat del barri a aparèixer només com una "estació tècnica" per a la reparació i manteniment de trens, un canvi que el govern local ha interpretat com una renúncia al servei de viatgers. Ballart va lamentar que el Pla de Rodalies presentat no complia amb els compromisos adquirits anteriorment amb Terrassa.