Nou espai d'exposicions en una façana municipal de Terrassa

No és una sala nova, ni un mural a l'ús, d'obra fixa i invariable. Aquells que caminen pel carrer de Gaudí poden aturar-se a gaudir de creacions artístiques a peu de carrer, o seguir el seu camí mirant-les de reüll i notant que també aquí, en una façana, brolla una proposta cultural, en aquest cas dedicada a la fotografia. La nova temporada d'Arts Visuals de Terrassa porta enguany algunes novetats, una de les quals aquesta: la façana del Teatre Alegria s'ha transformat en un espai expositiu mitjançant vinils inaugurat amb una mostra fotogràfica de Cecília Coca que romandrà al mateix lloc tota la temporada. Les altres novetats: una ruta pels set murals d'art urbà situats a Sant Pere Nord i un curs gratuït d'art contemporani.
Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, ha presentat aquest dijous al Teatre Principal una temporada que s'obrirà aquest dissabte amb una exposició multidisciplinària de Gabriel Verderi i que tindrà a la Sala Muncunill el seu principal centre d'operacions. Verderi i altres protagonistes de les iniciatives del 2026 han participat en la presentació per resumir les seves aportacions. En el cas del prestigiós artista terrassenc, la seva proposta de vídeo, fotografia i instal·lació, titulada "Mil llacs de memòria", es conforma com "una reflexió sobre el temps i la fragilitat" que se sustenta en la recuperació de l'arxiu fotogràfic de l'avi de Verderi, Pere. En les fotos reproduïdes s'estructura una obra "que va més enllà d'un àlbum familiar" per evocar des de la poesia un territori líquid i intangible, la memòria, l'oblit, la pèrdua, l'absència i el caràcter efímer del temps. També, el triangle de complicitats entre l'avi fotògraf, la persona fotografiada i l'observador actual que les reformula.
La temporada s'obrirà aquest dissabte amb una exposició multidisciplinària de Gabriel Verderi
La mostra de Verderi s'inaugurarà aquest dissabte, 31 de gener, i romandrà a la Sala Muncunill fins al 29 de març. "I, de sobte, l'atzar", una exposició itinerant sobre "incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA, serà la següent aposta en el mateix espai, del 10 de abril al 14 de juny, amb obres, entre altres artistes, de Joan Brossa.
Mirada crítica
Eloi Rocamora i la seva "Metamorfosi", un seguit d'obres de fotomuntatge amb tècnica de collage, ocuparan la sala del 20 de juny al 12 de juliol amb treballs "que connecten amb la tradició surrealista", segons ha comentat el propi artista. Entre el 20 de juny i el 31 d'agost, els retrats de Daniel Sánchez Alonso, "Retrats en temps d'SMS", ompliran la Sala Muncunill de fotografies (algunes, de personatges famosos) que ofereixen "una mirada crítica i poètica sobre la manera com ens comuniquem en l'era digital".
"Perra vida", fanzine i collage de Sonia Estela, poblarà l'espai d'art d'obres d'aquesta il·lustradora propensa a l'experimentació. La següent proposta serà, del 6 al 27 de setembre, la de la terrassenca Devi Estrada (#allblooddisred), projecte audiovisual "sobre les ferides de la violència en la història d'Occident". A Irene Pe, amb "Estrats, Els relats que guardin els cossos", li correspondrà el període expositiu del 6 de setembre al 25 d'octubre amb una iniciativa multidisciplinària "que explora l'experiència d'un cos que habita el dolor crònic en un món ferit".
Laia Izquierdo, filla de Kima Pintado (1940-2024), ha presentat la mostra de la desapareguda pintora terrassenca que s'instal·larà a la Sala Muncunill del 6 de setembre al 25 d'octubre amb creacions d'esmalt sobre metall i guash d'aquesta artista que va desenvolupar bona part del seu treball al País Basc i es va caracteritzar "per la recerca de materials i textures i de la llibertat creativa individual", en paraules de la seva filla. "Tenia un llenguatge únic i molt abstracte. amb una bellesa plàstica molt especial".
"D'ànima, El camí" és el títol del projecte de Cristina Pérez Alay que serà el protagonista de l'espai expositiu del 3 al 25 d'octubre amb un seguit d'obres de gravat, pintura, collage i altres tècniques cercadores del sentit de l'art "com a eina transformadora", segons ha indicat la mateixa autora.
Joan Salvador ha anunciat que Terrassa tornarà a ser enguany seu del Festival Panoràmic, del 5 de novembre al 10 de gener del 2027, i de la presentació (el 18 de febrer) del fotollibre d'Espe Pons "Maybe never again". El curs d'informació a l'art contemporani es durà a terme els dies 30 d'abril, i 7, 14 i 21 de maig, al Teatre Principal. El programa d'Arts Visuals del 2026 ofereix, segons el tinent d'alcalde, "un ampli ventall de propostes que busquen la connexió amb un públic divers".