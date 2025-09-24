Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 25 de setembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de setembre de 2025 a les 19:03
Actualitzat el 24 de setembre de 2025 a les 19:05

Aquestes són les cerimònies del dijous 25 de setembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Salvador Gerona Setién, 87 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 25 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Pedro Martínez López, 84 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 25 de setembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Cuevas Santander, 70 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 25 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Mercedes Rodríguez López, 89 anys

Data de la defunció: 24 de setembre
Cerimònia: 25 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Díaz Mariscal, 91 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 25 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Llorens Tasies, 93 anys

Data de la defunció: 23 de setembre
Cerimònia: 25 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades