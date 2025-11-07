Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 8 de novembre del 2025

Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 18:51
Actualitzat el 07 de novembre de 2025 a les 18:52

Aquestes són les cerimònies del dissabte 8 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carmen Miralles Ortigosa, 88 anys

Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Joan Viñals Purull, 77 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Rosa Pastor Margalejo, 85 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Julia Juste Rodrigo, 95 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla serveis funeraris

Encarnació Font Silvestre, 92 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

