Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 8 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dissabte 8 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Carmen Miralles Ortigosa, 88 anys
Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Joan Viñals Purull, 77 anys
Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Maria Rosa Pastor Margalejo, 85 anys
Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Julia Juste Rodrigo, 95 anys
Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 15.45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla serveis funeraris
Encarnació Font Silvestre, 92 anys
Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 8 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa