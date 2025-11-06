Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 7 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del divendres 7 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nCarles Sallent Andreví, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de novembre\r\nCerimònia: 7 de novembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMontserrat López Martínez, 95 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de novembre\r\nCerimònia: 7 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMiriam Segovia Plaza, 43 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de novembre\r\nCerimònia: 7 de novembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n