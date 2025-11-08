Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 9 de novembre del 2025

Publicat el 08 de novembre de 2025 a les 19:03

Aquestes són les cerimònies del diumenge 9 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Pere Pujol Blázquez, 70 anys

Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

José Blanco Muñoz, 71 anys

Data de la defunció: 6 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manuel Cabello Mejías, 65 anys

Data de la defunció: 7 de novembre
Cerimònia: 9 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

