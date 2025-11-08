Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 9 de novembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 9 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nPere Pujol Blázquez, 70 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de novembre\r\nCerimònia: 9 de novembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosé Blanco Muñoz, 71 anys\r\n\r\nData de la defunció: 6 de novembre\r\nCerimònia: 9 de novembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nManuel Cabello Mejías, 65 anys\r\n\r\nData de la defunció: 7 de novembre\r\nCerimònia: 9 de novembre, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n