Terrassa incoporarà més de 600 arbres durant el 2026

L’Ajuntament de Terrassa preveu plantar un total de 645 arbres al llarg de l’any 2026 en diferents punts de la ciutat, en el marc del pla municipal de reforç del verd urbà. Les actuacions es duran a terme tant en zones verdes com en l’espai viari de tots els districtes, així com en indrets concrets on s’ha detectat la necessitat de reposar arbrat perdut en els darrers anys, principalment a causa de la sequera.
Segons ha explicat la regidora d’Espais Verds, Montserrat Alba, el pla d’enguany “recull totes les plantacions programades per aquest any, tant les reposicions d’arbrat com les noves plantacions i les intervencions vinculades a projectes municipals i a necessitats detectades en el treball de proximitat amb els barris”. La regidora ha remarcat també el paper clau dels arbres a la ciutat: “No només embelleixen l’espai urbà, sinó que refresquen l’entorn amb les seves ombres, purifiquen l’aire, redueixen la contaminació acústica, potencien la biodiversitat i aporten benestar i salut a la ciutadania”.
La planificació, elaborada pel servei municipal d’Espais Verds i que s’iniciarà en els propers dies, contempla actuacions a tots els districtes. En concret, es preveu plantar 71 arbres al districte 1, 86 al districte 2, 60 al districte 3, 79 al districte 4, 84 al districte 5, 83 al districte 6 i 102 al districte 7, sumant tant zones verdes com arbrat viari.
Entre els punts de la ciutat on es faran més plantacions destaquen el camí dels Monjos i la plaça d’Ibèria, amb 20 arbres cadascun; el carrer de l’Aurora, amb 13; la plaça de l’Exili, amb 12; el parc de les Nacions Unides, amb 10; el parc de Sant Jordi, amb 8; el passeig del Camp del Roure, també amb 8; la carretera de Rubí, amb 7, i l’avinguda de l’Abat Marcet, entre Bartomeu Amat i Pere Fizes, amb 6 arbres.
En els darrers anys, el nombre d’arbres a la ciutat havia disminuït a conseqüència de fenòmens meteorològics adversos i, sobretot, de la sequera. A aquesta situació s’hi va afegir la dificultat de fer noves plantacions o reposicions, ja que l’estat d’emergència per sequera impedia garantir un reg adequat. L’any 2025 ja es van plantar 900 arbres per començar a revertir aquesta tendència.