Mor als 68 anys Clemència Peris, referent de l'alta joieria a Terrassa

Clemència Peris Barba, fundadora de la reconeguda Joieria Clemència Peris, ha mort aquest dimarts als 68 anys. La seva trajectòria com a dissenyadora de joies l’havia convertida en un referent de l’alta joieria.
Graduada en Arts Aplicades i Oficis Artístics en l’especialitat de joieria a l'Escola Massana de Barcelona, Peris va fundar la seva firma el 1979 en un petit taller on creava joies a mida per a les famílies més influents de la ciutat. Segons recull la web de la firma, aquell mateix any va ser guardonada amb el primer premi a nivell nacional de joieria organitzat per la firma De Beers, un reconeixement dirigit a futurs referents de la joieria espanyola.
L’any 1991 va inaugurar el seu primer estudi de disseny i botiga a Terrassa, amb un espai de 120 metres quadrats al carrer del Pare Llaurador dedicat a l’alta joieria. L’èxit internacional va portar la marca a integrar-se en l’exclusiu club De Beers, i l’any següent va ser seleccionada per dissenyar els premis de hockey dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.
El 1997 va exposar al Louvre de París. També va realitzar exposicions a Londres i Marbella.
Ja al segle XXI, va quedar finalista entre els 50 millors dissenyadors del món en el concurs Diamond Awards 2000, com a única espanyola.
El 2003, Clemència Peris va obrir la seva segona botiga a Barcelona, al carrer València, i el 2014 va llançar la seva plataforma de comerç elèctronic internacional, ampliant el públic de les seves creacions a tot el món.
La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimecres 28 de gener a les 17 hores a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa.