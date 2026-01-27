Via lliure per al nou gestor de les Palmeres

L’Ajuntament estava pendent de l’arribada de l’autorització judicial per poder procedir a l’entrada de l’empresa adjudicatària, la basca Depor 4 Siglo XXI. L’autorització va arribar a final de la setmana passada, de manera que en un termini d’un mes s’hauria d’executar la presa de possessió i culminar, de manera coordinada amb l’empresa que va guanyar el concurs, així com amb els agents implicats, el traspaàs de la titularitat de les instal·lacions per poder començar de nou el servei.
“Ja hem recuperat l’equipament i això permet l’entrada de la nova empresa adjudicatària i iniciar de forma immediata les actuacions necessàries per tal d’agilitzar al màxim la reobertura de les instal·lacions i posar-les a disposició de la ciutadania, del barri i del conjunt de la ciutat”, explica el regidor d’Esports, Alberto Muñoz.
En aquest sentit, des del consistori s’ha activat el dispositiu necessari per iniciar l’actuació municipal per facilitar el traspàs de la gestió al nou operador, per tal que pugui obrir “de manera ordenada, segura i amb el mínim impacte possible tant per als usuaris com per als treballadors”.
En aquest sentit, aquesta mateixa setmana se celebrarà una reunió de coordinació amb l’objectiu de planificar conjuntament l’operativa d’entrada i garantir la continuïtat del servei, la protecció dels drets dels treballadors i la preservació de l’activitat esportiva.
El Jabac seguirà a les Palmeres
L’Ajuntament aclareix que la seva prioritat en tot el procés ha estat “garantir la continuïtat de l’activitat esportiva” desenvolupada pel Jabac, “assegurant que els seus equips de futbol base puguin continuar entrenant i competint amb normalitat”. La nova empresa haurà de canviar la gespa artificial dels dos camps de futbol.
Confia l'Ajuntament que el canvi d’operador a les instal·lacions del complex Terrassasports suposarà una millora destacada i notable en el servei per als abonats i els possibles usuaris tant actuals com futurs.
En les properes setmanes, es preveu un operatiu d’entrada i actuació que comptarà amb la participació dels serveis municipals corresponents perquè el traspàs i el lliurament de claus al nou gestor es realitzi de forma legal i efectiva, segons el Consistori.
La nova empresa adjudicatària haurà de fer una valoració de l’estat de les instal·lacions, que es troben en un manifest mal estat, per tal d’iniciar les actuacions necessàries per assegurar el bon funcionament del complex i amb l’objectiu clar d’impulsar un projecte de modernització integral que ha de convertir el complex esportiu de les Palmeres en un equipament esportiu de referència, segons explica l’Ajuntament.
Cinc milions d’inversió
La previsió és invertir més de 5 milions d’euros que es destinaran a la renovació de l’edifici, així com de les instal·lacions tècniques i la zona exterior o a l’adquisició de nou material i maquinària de fitness. El plec de condicions de la licitació establia una inversió obligatòria d’1,3 milions d’euros els dos primers anys i mig, fins a un total de 2,9 milions sense IVA, a banda del cànon anual variable establert a les bases del concurs d’adjudicació de l’equipament.
La durada del contracte entre l’Ajuntament i la nova empresa adjudicatària s’estableix en un període de 20 anys, a comptar des de la data de la seva formalització. El complex esportiu de les Palmeres abasta diversos espais tant interiors com exteriors, entre ells una piscina, diferents sales esportives, un camp de futbol 11, un camp de futbol-7 i 10 pistes de pàdel, entre d’altres.
Mitjançant el nou contracte, l’adjudicatària haurà de fer front al pagament d’un cànon variable a l’Ajuntament en funció de l’anualitat del contracte i segons una previsió d’ingressos estimats. També es procedirà a la constitució d’una comissió de seguiment paritària, formada per dos representants de l’Ajuntament i dues persones designades per l’empresa adjudicatària, que serà l’organisme encarregat de vetllar per l’acompliment dels compromisos adquirits al contracte.
L’entrada del nou operador, que es produirà la setmana vinent, permetrà iniciar una nova etapa al complex esportiu de Les Palmeres, propiciant la posada al dia de les instal·lacions. L’Ajuntament confia que es pugui recuperar la confiança de dels usuaria per tal d’avançar cap a un equipament modern, funcional i de qualitat al servei de la ciutat.
Experts en centres esportius
La firma CDO Fitness, amb gairebé 20 anys de trajectòria (nascuda el 2006 com a BPXport i amb arrels en el teixit empresarial català des d’aquell any), gestiona més de 20 centres esportius a Espanya, atenent més de 80.000 usuaris. Disposa de certificacions de qualitat, medi ambient i seguretat, i una plantilla de centenars de professionals. L’any passat va rebre el premi nacional al “Foment de l’Activitat Física a través de la Promoció de l’Esport Familiar i de Primera Edat” pels seus programes inclusius.
Punt i final a una dècada amb continus conflictes
La gestió del complex esportiu les Palmeres ha viscut una sèrie de capítols fins a arribar a aquest final, amb l’empresa Depor Siglo XXI com a responsable per 20 anys. Ha sigut una trajectòria farcida de recursos i acusacions per unes instal·lacions que es van aixecar en terrenys municipals, amb un gimnàs com el Terrassasports, i dos camps de gespa artificial per a la pràctica del futbol com a bandera.
El complex es va adjudicar al Terrassa FC, sota la presidència de Guillermo Cabello, que va liderar la construcció del gimnàs i els camps de futbol. Llavors, la gestió anava a càrrec de la Fundació Terrassa FC. Posteriorment, va ser la Fundació Jabac.
El conflicte entre aquesta entitat i l’Ajuntament de la ciutat, a causa del cànon que s’exigia des del consistori. L’any 2010, es va establir des del consistori una quantitat de 24.735 euros mensuals per l’explotació del sòl on està edificat el complex Terrassasports, variant les bases de la primera adjudicació. La Fundació es va negar a pagar aquest cànon, entenen que no s’ajustava a preus raonables de mercat, i tot va passar per la via jurídica.
Després d’uns anys de tensió entre la Fundació i l’Ajuntament, finalment, es va procedir a licitar la gestió del complex. El 14 de juny de 2024 va finalitzar el termini per presentar-se a l’adjudicació de la gestió del Terrassasports i s’hi van presentar sis candidats.
Tres eren locals
Tres dels aspirants eren locals: l’empresa Terrassasports SL, la fins ara gestora de les instal·lacions i vinculada amb la Fundació Jabac, la UTE formada pel Terrassa FC i els gimnasos Áccura i la UTE Les Palmeres, que integraven el Línia 22, la Federació Catalana de Hockey i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya). Les altres tres eren societats relacionades amb l’esport o amb el sector dels gimnasos, dues amb seu a Madrid, Rendimiento Deportivo Forus SL i una UTE formada per Limpiezas i Servicios Guadalentin SL i Bewell Consulting SL, i una a Sant Sebastià, Depor 4 Siglo XXI SA.
Finalment, aquesta última va ser l’adjudicada, ara fa gairebé un any, després de la reunió de Junta de govern extraordinària. L’executiu va aprovar l’empresa basca com a adjudicatària del complex, després que la mesa de contractació resolgués que la seva era candidatura amb més puntuació.
Els recursos
La UTE formada pel Terrassa FC i els gimnasos Áccura, i la Fundació Jabac van presentar un recurs que va ser desestimat pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Els altres dos aspirants de fora de la ciutat també van reclamar que mereixien més puntuació, però també se’ls hi va negar. Ara sembla que s’ha arribat a la part final d’un conflicte.