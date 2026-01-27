Premien un pòdcast terrassenc molt “poca-solta”: “És important fomentar el català a xarxes, que és on som els joves”

Terrassa ha demostrat una vegada més el seu potencial audiovisual. Aquest cop, de la mà de l’escola Goya, i gràcies principalment a Les Poca-Soltes, una parella d’alumnes de segon d’ESO, la Marta Ayala i l’Alba Camí, que s’han proclamat guanyadores de la 4a edició del concurs AMIC-Directes en categoria d’actualitat. Aquest certamen promou la creació de contingut en català entre joves d’arreu dels territoris de parla catalana, i va comptar amb la participació de 872 alumnes de 48 centres diferents, amb 182 directes i videopòdcasts participants. De fet, no és l'únic centre terrassenc reconegut en aquesta edició: DadiRectes, de l’Escola Creixen Terrassa, és va endur el segon premi a la mateixa categoria, ex aequo amb Comboi Almussafes, de l’IES Almussafes de València.
El jurat va premiar el pòdcast de Les Poca-Soltes per “executar un directe a la perfecció sobre curiositats i tradicions de diverses parts del món, amb un discurs entenedor i ric en contingut”. En ell, les joves terrassenques exposaven cultures com la japonesa, la francesa, l’anglesa o la txeca. “Vam arribar a la conclusió que parlar de costums del món era original, i a la vegada podíem aprendre molt”, explica Marta Ayala, mentre l’Alba Camí hi afegeix que volien centrar-se en “tradicions divertides, fets que la gent no s’esperés”.
Competint amb joves de fins a 18 anys, Les Poca-Soltes -de només 14- no s’ho esperaven. “No imaginàvem ni quedar finalistes, ni molt menys guanyar”, reconeix l’Alba. “Encara ens costa assimilar-ho”. La clau de l’èxit, diuen, ha estat la recerca prèvia i dominar una de les claus del projecte: el directe. “Era tot d’una tirada, sense editar, amb canvis de vestuari i fins i tot improvisació, i això donava naturalitat”, explica la Marta.
El projecte s’emmarca dins l’assignatura de Comunicació Audiovisual, en la qual la seva professora, Montserrat Puig, recorda que a classe “treballàvem l’escaleta i el guió, però on fèiem èmfasi era en no aprendre el guió fil per randa, saber improvisar”.
Un altre dels elements centrals del projecte ha estat l’ús del català com a llengua vehicular. “Crec que és molt important fomentar-la a les xarxes, que és on som els joves”, defensa l’Alba Camí. En la mateixa línia, la Marta Ayala, que com a valor afegit, no és catalanoparlant a casa, destaca que l’experiència li ha servit per guanyar confiança: “M’he adonat que puc parlar català i ara em sento molt més segura”.
Parlant de confiança, des del professorat també remarquen el creixement personal i comunicatiu de les alumnes. “Han guanyat molta confiança, tant a nivell comunicatiu com tecnològic”, assenyala la professora Rosa Rodríguez, que destaca l’evolució del grup al llarg del projecte.
Després d’aquest èxit, Les Poca-Soltes no descarten donar continuïtat al projecte. De fet, ja han registrat el nom a les xarxes socials i actualment participen en un nou concurs centrat en la salut mental i el benestar emocional. Aquest projecte, a més ha obert el seu imaginari professional: “Les càmeres em feien vergonya, però he vist que el món dels guions pot ser una opció” confessa la Marta. L’Alba, per la seva banda, diu que ella “al contrari: m’agrada molt escriure, però xerrar és el que més m’agrada. Aquesta part de la comunicació és molt interessant”.