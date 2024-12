L’Alzira posarà a prova el Terrassa FC

Alzira serà la darrera estació del Terrassa FC de l’any FC de l’any 2024. Els de Víctor Bravo visiten l’Estadi Luis Suñer Picó aquest dissabte, en un encontre que començarà a les 17.30 hores. El conjunt valencià, que està duent a terme una gran temporada i ha encadenat deu encontres sense perdre, ocupa en aquests moments la quarta posició de la classificació, amb 27 punts, a tres del líder. El conjunt terrassista és novè amb cinc punts menys, i el seu objectiu és acabar l’any amb un bon resultat que els apropi a la part alta de la classificació i, a la vegada, els allunyi de la part baixa, ja que hi ha poca diferència de punts entre totes dues zones.

No podrà alinear per a aquest compromís al lateral dret Víctor Sanchís, un dels habituals de les alineacions del tècnic aragonès, per acumulació d’amonestacions. A més, per lesió, tampoc viatjaran Sergio Buenacasa, Martí Soler i Gil Muntadas mentre que el centrecampista Samu Casais serà una de les novetats a la llista de convocats.

Després del bon triomf del passat dimarts a la Copa Catalunya contra l’Europa, amb un Terrassa FC que va oferir una bona imatge, Víctor Bravo veu millores respecte a partits anteriors. “He vist a l’equip molt més animat. La victòria et reforça i fer gols et dona confiança i crec que anem a Alzira en un bon moment anímic”, va assegurar. Sobre el rival d’avui va dir que “és un equip molt compacte, molt ben treballat, sòlid i difícil”, al qual costa “generar-li ocasions” i va afegir que el de l’Alzira “sempre és un camp difícil i no sabem quin estat de la gespa ens trobarem”.

De l’equip valencià també va apuntar que “si el deixes jugar, juga i et pressiona i intenta posar-te les coses difícils en la construcció del joc” i va afirmar que “hem de tenir paciència i defensar bé les seves transicions i les centrades laterals”.

Ho necessitàvem

Aythami Perera, per la seva banda, va manifestar que el partit contra l’Europa va anar bé “perquè ho necessitàvem” i que “si volem aspirar a coses, no hem de tenir por de fallar”. “Plantejarem un partit molt seriós i sortirem pels tres punts i intentar deixar la porteria a zero, com en els últims partits”, però mirant de “generar ocasions i estar més encertats” i anar a l’aturada per les festes de Nadal “amb confiança i tornar amb bones sensacions i fer una segona volta” amb aspiracions.