Es preveu un espectacular incendi (d'art) a Terrassa

El 3 d'octubre vinent hi haurà un gran incendi, espectacular, en tots els sentits, a Terrassa. En concret, al parc de Vallparadís. Tothom podrà sentir el cruixir de la fusta i com s'estenen les flames. Serà, però, un incendi controlat, perquè es tracta d'una de les propostes escèniques més destacades del programa cultural de la propera tardor a Terrassa. El nom deixa poc buit al dubte: "Incendis", una instal·lació de la companyia Ça Marche que transformarà el parc de Vallparadís "en un infern visual i sonor", com indica el programa.

Això passarà el 3 d'octubre, divendres, en dos passis. És a dir, dos incendis: un a les 20.30 i un altre a les 22.30. "Incendis", que recrea un foc a gran escala mitjançant efectes especials de llum, so, fum i projeccions, ofereix la possibilitat de viure de prop la força destructiva de les flames, "tot convidant a la reflexió sobre la dualitat del foc: la seva capacitat devastadora i, paradoxalment, la seva bellesa hipnòtica".

L'Ajuntament i alguns dels protagonistes del cicle han presentat aquest dimarts al Teatre Principal el programa d'arts escèniques i música per al període postvacacional, de setembre a desembre. Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Adiovisual, ha subratllat la rellevància d'unes instal·lacions immersives "que transformaran l'espai públic en grans escenaris".

La temporada inclou 24 propostes, algunes més incendiàries que unes altres, però amb el denominador comú de l'equilibri entre allò popular i el risc creatiu. En l'àmbit de les arts escèniques, els dies 2, 3 i 4 d'octubre es muntarà al Teatre Principal una instal·lació immersiva, "Sirenes i Robots", de Tarta Relena i Joan Llort, que connecta "el misteriós mar de l'antiga Grècia amb els reptes actuals de l'escalfament global". La peça tradueix en experiència artística, en registre musical i vocal, les dades dels robots submarins Argo.

Presentació del programa, al Teatre Principal

Aquesta activitat és gratuïta i, com els "Incendis" del 3 d'octubre, constitueix un avançament de la programació del festival Terrassa Noves Tendències (TNT). El mateix passa amb un dels punts més rupturistes de l'agenda (també d'entrada gratuïta): "Down (single version)", un espectacle d'escena híbrida que el 3 d'octubre omplirà d'energia els jardins de la Casa Alegre de Sagrera i el 4, la Plaça Vella. Aquesta obra de la coreògrafa suïssa Mélissa Guex conté poc més de 30 minuts de dansa frenètica i ritmes trepidants que conduiran "a una experiència adrenalínica", en paraules de Gabriel Sicilia, cap del servei de Promoció Cultural i Audiovisual. El cos en dansa es fusiona amb els sons de la bateria i fa esclatar l'ambient.

Un espectacle itinerant que sortirà el 10 d'octubre de l'Horta dels Frares, al parc de Vallparadís, convidarà a una reflexió poètica sobre les relacions dels humans amb altres espècies en l'espai públic. Parlem de "Sfumato (assajant per la caiguda dels contorns", una proposta de Llum de Fideu que es va haver d'ajornar fa mesos per la pluja.

La companyia La Calòrica torna a Terrassa, aquesta vegada al Teatre Principal, amb "La brama del cérvol", una comèdia "existencial i política", una trama de personatges i projectes que s'entrecreuen en un vell hotel de muntanya. Serà l'11 d'octubre. D'altra banda, el Teatre Alegria l'ocuparà el 19 d'octubre "Nodi (de gossos i malditos)", una obra teatral de La Moukhles & Sentís, talent terrassenc al servei d'una autoficció documental basada en la contracultura llibertària dels anys 70.

"Gola", una raresa d'Oriol Pla i Pau Matas, teatre multidisciplinari, ball, dramatúrgia, música, estarà el 26 d'octubre al Teatre Principal, on el 7 de novembre la Cia. L'Embarral oferirà "Ballarines de peus plans", un projecte teatral guanyador d'una de les beques Terrassa Crea 2024, interpretat per Alba Valldaura i Àngela Monge. És una comèdia "metateatral" que celebra l'alegria de crear, en definició de Monge.

Els germans Biosca mai van marxar, però el 8 i el 9 de novembre tornen al Teatre Alegria amb "L'exit d'un fracassat", una comèdia de les seves, de l'Eduard i el Maurici, que "neteja la cara" dels millors esquetxos de Pocaconya, aquell monument terrassenc a l'humor absurd. En aquest cas, hi apareixerà el popular Sr. Bohigues per embastar una història que pretén fer riure i reflexionar sobre el concepte d'èxit.

De la sana bogeria dels germans Biosca passarem a l'avantguarda amb la interpretació que afronta Malcolm McCarthy a "Black Man Solo", una reflexió sobre la masculinitat (13 de novembre, Teatre Alegria), que deixarà pas el 14 de novembre a "Boja", obra sobre els trastorns mentals creada i interpretada per Mariona Esplugues. "Dones Lliures", de La Voz Ahogada Projecte Escènic, l'escenificació d'un relat autobiogràfic sobre la lluita per les llibertats en el tardofranquisme, serà la penúltima proposta teatral (el 22 de novembre) d'un cicle que es tancarà el 20 i el 21 de desembre amb "Entre el cel i la terra", del Circ Pistolet, que ha escollit Terrassa per estrenar el seu espectacle. En aquest cas no es tracta de teatre pur, sinó d'un espectacle multidisciplinari amb 12 acròbates de diferents nacionalitats i edats.

La música

Si farcit venia el programa d'arts escèniques, no arriba precisament buit el de música, que inaugurarà Queralt Lahoz el 12 de setembre a la Nova Jazz Cava. Ho farà en format acústic, amb Daniel Felices a la guitarra. Un paisatge de records flamencs que es barreja amb sons llatins i urbans, tamisats soul i hip-hop. Ruptura que neix de la tradició.

L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) portarà el pes de bona part del cicle musical tardorenc: el 21 de setembre (Auditori), proposarà "Propera parada: Viena", amb Daniel Ligorio al piano. I el 12 d'octubre, "La connexió escocesa", també a l'Auditori. I el 21 de desembre, el "Magníficat", el concert de Nadal que serà un tribut a la majestuositat de l'obra de Bach amb la direcció d'Esteve Nabona i la participació del Cor de Cambra Femení Scherzo.

Litus actuarà amb l`OCT48

Lluís Clotet

Abans, però, el pianista Jordi Humet i la seva "Sonata fàustica" viatjaran de la llum a la foscor interpretant Rachmaninov (el 18 d'octubre, Auditori). I Svetlana i FADES provocaran al públic del Teatre Alegria el 24 d'octubre amb el seu pop festiu i colorista. I el 14 de novembre, atenció: la veu de Judit Nedderman i la guitarra espanyola del virtuós Pau Figueres vessaran sensibilitat al Teatre Principal. El nostre Litus actuarà a l'Auditori el 16 de novembre al costat de l'OCT48 amb l'espectacle "All you need is love". És possible aquesta mescladissa entre Wagner i Elvis Costello? Sembla que sí.

Hi ha més, per descomptat. Com va avançar fa unes setmanes, Òpera Terrassa representarà "Tosca", de Puccini, al Principal els dies 12 i 14 de desembre. I The Seasons, de Conic Quartet, desplegarà l'original versió que els arranjaments del compositor japonès Jun Nagao van conferir a "Les quatre estacions" de Vivaldi. Anem de l'incendi al rabeig en una tardor plena de cultura que inclourà, per descomptat, l'agenda de dansa de LaFACT.