El primer derbi Club Egara-Atlètic, a la jornada vuitena de finals d'octubre

El primer enfrontament entre Club Egara i Atlètic de la lliga de la Divisió d'Honor masculina de la pròxima temporada es disputarà a la vuitena jornada, al Pla del Bon Aire, el cap de setmana del 25 i 26 d'octubre. El partit de tornada, a Can Salas, correspondrà a la dinovena jornada, si bé es disputarà de forma avançada, el cap de setmana del 7 i 8 de març de 2026. La Federació Espanyola de Hockey ha sortejat els calendaris de les lligues de la Divisió d'Honor "A" i "B" i ara els clubs han de remetre les seves propostes d'horaris com a locals i visitants abans del pròxim 22 de juliol.

Pel que fa als altres derbis terrassencs de la competició masculina, el CD Terrassa-Atlètic a les Pedritxes serà a la tercera jornada, prevista per al cap de setmana del 27 i 28 de setembre i, la tornada, a la catorzena, el cap de setmana del 21 i 22 de març de 2026. El Club Egara-CD Terrassa es jugarà a la darrera jornada de la primera volta, el cap de setmana del 22 i 23 de novembre i el de la segona volta, a les Pedritxes, serà a la jornada 22, el cap de setmana del 23 i 24 de maig de 2026.

Pel que fa a la Divisió d'Honor femenina, el primer derbi local serà un Atlètic-CD Terrassa, a la tercera jornada, el 27 i 28 de setembre. La tornada coincidirà amb una jornada doble i es disputarà el 22 de març de 2026, a les Pedritxes. El Club Egara-Atlètic també es disputarà en una doble jornada, la sisena, el 18 d'octubre pròxim. La tornada serà el cap de setmana del 18 i 19 d'abril de l'any que ve. I Club Egara-CD Terrassa serà a la jornada desena, el cap de setmana del 15 i 16 de novembre. La tornada serà el cap de setmana del 16 i 17 de maig de 2026.

La Federació Espanyola, amb la publicació dels calendaris, també ha informat d'algunes consideracions:

Als equips visitants que així ho sol·licitin, se'ls acceptaran les propostes de jugar en dissabte o diumenge i en un horari determinat si justifiquen que realitzaran el seu desplaçament amb tren/avió.



En aquest sentit, es tindrà en compte, a la Divisió d'Honor "A", la condició de clubs coincidents tant en els desplaçaments com en els seus partits com a locals per a evitar que hagin de jugar els seus equips masculí i femení en dies diferents (dissabte o diumenge) tret que el mateix club el prefereixi d'aquesta manera.



En cas d'acumulació de partits de Lligues Nacionals en una mateixa seu durant un mateix cap de setmana, es podrà acceptar que els equips arribin a acord de canvi d'ordre de partit amb altres equips.



Els partits de Divisió d'Honor "B" es jugaran, preferentment, en dissabte. En aquesta categoria, els partits que no requereixin desplaçaments hauran de programar-se en dissabte.



Els horaris de la Divisió d'Honor "A" podran tenir variacions motivades per les retransmissions per televisió.