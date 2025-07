Els locals comercials a Terrassa, amb preus per sota la mitjana catalana

El centre de Terrassa és el rovell de l’ou del comerç on es troba la major concentració de botigues especialitzades, amb els lloguers més elevats de la ciutat. Alguns eixos com la Font Vella, el Carrer Major, el carrer de la Unió, la Rambla, l’Avinguda Jacquard o el Portal de Sant Roc són els més atractius per a marques i franquícies, fet que en condiciona també els preus.

Segons dades del Pla Director de Comerç de Terrassa, elaborades a partir del portal Idealista i entrevistes amb operadors immobiliaris, el preu mitjà de lloguer de locals comercials al centre històric se situa en 10,39 euros per metre quadrat. Tot i estar per sota de la mitjana catalana (11,37 euros/m²), un establiment de 227 m² a Terrassa —superfície mitjana d’un local al centre— pot arribar a costar uns 2.368 euros al mes, amb preus que varien en funció de la ubicació i les condicions. A Barcelona, el preu mitjà de lloguer comercial del barri gòtic és de 22,9 euros/ m².

Pel que fa als preus de venda, el valor mitjà a Terrassa és de 844 euros/m², notablement per sota de la mitjana catalana (1.263 euros/m²), per sota de Sant Cugat i Sabadell, i només lleugerament per sobre de Rubí.

Els preus més baixos poden ser atractius per a emprenedors i empreses que busquen establir-se en zones amb costos més assequibles. Tot i això, fonts del sector apunten que el cost del local continua sent un dels principals condicionants de la rendibilitat del comerç i l’hostaleria. Afecta sobretot els petits emprenedors, que sovint tenen dificultats per assumir aquests lloguers si la facturació o els marges de benefici no són prou alts, ja que altres costos fixes tenen poc marge de maniobra per ser reduïdes.

Els experts assenyalen que, per mantenir la viabilitat, el cost del lloguer no hauria de superar el 10-15% de la facturació sense IVA.

Malgrat els preus de mitjana, en zones amb més pressió comercial, els preus es poden disparar. Alguns exemples actuals en portals immobiliaris reflecteixen aquesta variabilitat: un local de 880 m² al centre es lloga per 10.000 euros/mes (11,36 euros/m²), un altre de 70 m² per 1.000 euros/mes (14,29 euros/m²), mentre que d’altres es mantenen prop de la mitjana, com un local al carrer de la Unió per 960 euros/mes (8,08 euros/m²). També n'hi ha un de 30 m² a Ca n’Aurell per 540 euros/mes (18 euros/m²).

Fora del centre històric, Torrent de Pere Parres és la segona zona amb preus de lloguer més alt, 8,81 euros/m², seguit de Vallparadís (8,05 euros /m²), Can Boada (7,95 euros/m²) i Ca n’Aurell (7,65 euros/m²). Cal tenir en compte que les dades es refereixen als preus dels locals que estan en oferta als diferents eixos, i no sempre els preus comercials de locals ja en funcionament.