L’Escala, cita vital per al San Cristóbal

El San Cristóbal juga el seu últim encontre de l’any en el camp de L’Escala en un compromís que, amb tot el que encara queda, no és determinant, però sí que és una visita que necessita decantar a favor per iniciar les vacances amb bones sensacions. Els de Cristian García, després de caure la passada setmana en el municipal de Ca n’Anglada contra el Badalona, s’han situat a la part baixa de la classificació, amb 16 punts, i han de sumar per fugir d’aquesta zona.

Continuen de baixa, amb sengles lesions, el defensa Eric Ruiz, el centrecampista Alberto Padilla i el davanter Jordi Ranera, però el conjunt parroquial recuperarà per a aquesta cita al lateral esquerre Mario Hervías, que va ser baixa la passada jornada.

El matx contra L’Escala és disputa aquest diumenge, a partir de les 12 hores. Cristian García va apuntar que els empordanesos, que sumen 17 punts i estan a la tretzena plaça, dos per sobre dels parroquials, “són un rival que ha anat de més a menys”, però alerta que “serà un partit molt difícil guanyar-los a casa per la classe de camp que tenen”.

Revertir la situació

L’entrenador del San Cristóbal va assegurar que aquest serà un partit per poder “revertir la situació” en què es troba l’equip i poder “marxar de vacances amb els objectius complerts”. L’equip terrassenc, que en les quinze jornades anteriors s’ha mostrat molt més fort com a visitant, espera, en aquesta ocasió, continuar aquesta dinàmica, després de perdre les seves dues últimes visites, a Reus i a Tona. Com a local, de moment, només ha pogut sumar cinc punts.