El Terrassa FC tanca l’any amb un triomf de prestigi a Alzira

El Terrassa FC s’ha imposat per 0 a 2 a l’Alzira a l’Estadi Luis Suñer Picó, en el partit corresponent a la disetena jornada de la lliga de la Segona Federació. Els de Víctor Bravo, amb un bon partit, han obtingut un triomf contra un adversari que feia 10 partits que no perdia i que abans d’aquest encontre era el quart classificat. Amb aquest resultat positiu, els terrassistes acaben l’any amb una victòria i tres punts més, i refermen que, aquesta temporada, la seva marxa fora de casa és molt més profitosa que no pas quan li toca jugar a l’Estadi Olímpic i ja ha sumat 18 punts com a visitant.

El conjunt terrassista ha començat molt bé i, aviat, ha creat la seva primera oportunitat, en una centrada d’Aythami que Gallastegi ha rematat de cap. El porter de l’Alzira, però, ha evitat el gol. Amb el pas dels minuts, els locals han sabut contrarestar el domini dels visitants i també han tingut alguna opció per avançar-se en el marcador.

Giovanni, que s’ha plantat tot sol davant de Marcos Pérez, ha vist com el porter del Terrassa FC refusava el seu intent i Jawed, més tard, també ho ha provat, però de nou el porter de l’equip egarenc ha rebutjat la pilota. Els de Víctor Bravo han recuperat el control del joc i han fabricat algunes ocasions, com una de Gallastegi després d’una acció de Samu Casais, que tornava a l’equip, però el seu xut ha acabat sense conseqüències.

El conjunt terrassenc ha continuat insistint i, en el minut 43, ha aconseguit el seu primer gol, en una bona centrada de Siereveld que Van den Heerik ha convertit en gol. Amb el 0 a 1, els de Víctor Bravo no han baixat el ritme de partit i encara han pogut ampliar el seu avantatge, en una jugada de Palacios que Jofre ha rematat, però un defensa de l’Alzira ha refusat la pilota a córner.

En el segon temps, el Terrassa FC ha buscat de seguida el segon gol i, a més, s’ha beneficiat de l’expulsió per targeta vermella directa del local Jawed. Jofre ha disposat d’una bona oportunitat, però no l’ha pogut culminar amb èxit. Palacios també ho ha provat, amb un bon xut que el porter Leandro ha aturat i, en el minut 65, ha arribat el 0 a 2.

En un llançament de córner, Siereveld ha rematat per marcar el segon gol del seu equip. Amb dos gols per sobre i un jugador més, els terrassistes han jugat amb certa comoditat, si bé els locals ho han intentat, sense gaire convicció. Només una rematada de l’exjugador del Terrassa FC Joan Piera ha fet una mica de por, però res ha pertorbat la victòria merescuda dels de Víctor Bravo.

Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Siereveld, Borja López, Palacios, Víctor Morales, Samu Casais, Robert Simón (Diego, m. 79), Jofre, Gallastegi (Oiko, m. 87), Aythami (Montani, m. 60) i Van den Heerik (Àlex Iglesias, m. 87).