Les noies de l'Egara conquereixen el Raval

El diumenge 30 de març, l’equip femení del Club Egara va fer història en proclamar-se campió de la Copa de la Reina de hockey al Pla del Bon Aire per primera vegada a la història. El conjunt que entrena Joan Vidal es va desfer del gran favorit, el Club de Campo, als “shoot-outs”. Després d’empatar a un gol, les terrassenques van imposar-se per 4 gols a 3 en una impecable tanda.

Tres mesos després, el club del Pla del Bon Aire ha estat rebut aquest dimarts per l’alcalde Jordi Ballart i ha ofert el títol a la ciutat en l’any del 90è aniversari. Una àmplia representació de la plantilla de l’Egara ha visitat aquesta tarda el saló de sessions de l'Ajuntament. També hi han estat presents el regidor d’Esports, Alberto Muñoz, així com portaveus dels grups municipals.

“Heu demostrat que l’esport femení és líder i referent a Terrassa. Sou tota una inspiració per a les futures generacions”, ha comentat Ballart en donar la benvinguda a les jugadores, a les que ha animat a gaudir de “la nova etapa que s’obre a l’Euro Hockey League”.

Les jugadores del Club Egara, al saló de plens

El president de l’Egara Josep Ejarque, que s’estrenava en aquesta mena de celebracions, s'ha dirigit als assistents des del faristol. “Ens va sortir tot rodó. Vam jugar les dues finals i la Copa va ser tot un èxit a nivell organitzatiu”. Després de demanar el suport de la ciutat per tal “que Terrassa arribi a ser la capital europea del hockey”, Ejarque ha assegurat: “Ser aquí és un privilegi i treballarem per tornar”.

El president Josep Ejarque, amb l`alcalde i les capitanes Clàudia Adell i Mariona Girabent

Les capitanes, Clàudia Adell i Mariona Girabent, han estat les encarregades de lliurar la Copa de la Reina a Ballart, que ha acompanyat l’expedició al balcó, on les jugadores han desplegat una gran pancarta “ratllada” i s'han animat amb alguns càntics.