La Cursa de la Festa Major no serà competitiva

L’atleta terrassenc Jaume Leiva va ser el guanyador de la darrera edició de la Cursa de la Festa Major de Terrassa amb 18 minuts i 36 segons. S’ha imposat en 14 de les 44 edicions. Enguany, no podrà revalidar el títol. De fet, ningú no podrà guanyar, ja que els organitzadors han decidit que la cursa no tindrà guanyador. No hi haurà classificacions.

El recorregut de la prova, que se celebrarà aquest dissabte a les 19.15 hores, amb sortida i arribada a la plaça de Ricard Camí, serà el mateix de les darreres edicions. La cursa infantil (1,5 quilòmetres) es mantindrà com fins ara. Hi haurà medalles per a tots els participants menors de 13 anys. La dels grans, de 6 quilòmetres de recorregut, s’ha redefinit en una cursa-caminada en la qual cadascú decidirà quin ha de ser el seu ritme. Es podrà fer corrent o caminant. Tot i el canvi de model, caldrà dur dorsal. Les inscripcions es tancaran demà i costen 10 euros (8 per a la cursa infantil).

La de dissabte serà la cinquena Cursa Atlètica que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT). El director tècnic, Xavi Dobón, explica els motius del canvi. “Hem apostat per un plantejament més inclusiu. Intentem que la gent se senti més atreta a participar-hi. Ens consta que hi havia molta gent que no la corria perquè era competitiva. És una manera d’intentar que la gent participi de la Festa Major. Veurem com va. És una decisió que es pot canviar en qualsevol moment. Terrassa ja té un calendari atlètic prou consolidat i de molta qualitat”, assenyala.

Jaume Leiva: “És un error”

Lluny de les edicions en què se superava el miler de corredors, l’any passat no es va passar de 400. Aquesta davallada és un dels motius del canvi.

Jaume Leiva considera que la decisió “és un error”. “Quan tenia 14 anys, la meva il·lusió era pujar al podi a casa. A tothom li agrada sortir a la classificació. Jo mateix, encara recordo els diaris”, explica Leiva, que no disputarà la prova, ja que està de viatge.

El president de l’AE Mitja Marató de Terrassa (organitzadora de la prova fins fa cinc anys), David Otero, també és contrari al canvi. “Lamento que Terrassa, bressol de l’atletisme popular, perdi una cursa tan important. A més, fer una caminada a aquesta hora és una temeritat. Em sap greu que es perdi la cursa, però és una tendència bastant generalitzada”.