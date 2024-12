Els nens i nenes que estan ingressats a la planta de Pediatria de l’Hospital Universitari de Terrassa han viscut un dia especial en rebre la visita d’alguns dels jugadors del primer equip de futbol del Barça. La comitiva blaugrana, encapçalada pels porters Iñaki Peña i Ander Astralaga, així com Francesc Orenes, coordinad or de Relacions Internes del primer equip del Barça, han estat rebuts per Antònia Villalba, directora d’infermeria del CST, Núria Pagès, directora de gestió de pacients i atenció a la ciutadania del CST i Abel Martínez, cap del servei de Pediatria.

Els jugadors han sorprès als nens i nenes amb la seva visita i han compartit una estona molt emotiva amb cada infant i la seva família, en què han signat autògrafs i els han ofert diversos obsequis. L’organització de la visita ha estat a càrrec de la Fundació FC Barcelona i ha suposat un xut d’alegria per a tots els nens i nenes que estan hospitalitzats en aquestes festes tant assenyalades. La planta de Pediatria s’ha omplert de corredisses, somriures i emoció tant pels infants com pels pares i mares i la resta de professionals del Consorci Sanitari de Terrassa.

El Barça sorprèn els nens i nenes ingressats a l’Hospital Universitari de Terrassa