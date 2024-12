L’Associació de Terrassa va imposar-se a la de Sabadell

Es va celebrar la Trobada de Nadal entre l’Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i l’Associació de Sabadell i Comarca amb la celebració de diversos encontres en format amistós de les seleccions de les dues entitats. El camp municipal de Can Magí, a Sant Cugat del Vallès va acollir aquest esdeveniment que estava aturat des de la pandèmia i que permet millorar les relacions entre les entitats del món del futbol de diferents ciutats del Vallès Occidental.

Per part de l’Associació de Sabadell i Comarca van participar els clubs CE Sabadell, CE Mercantil, FC Sant Quirze, UD Tibidabo Torre Romeu, Can Rull, CF Sabadell Nord, EF Sabadell, UE Castellar, Aristoi Academy, UD Planadeu-Roureda, La Románica, AT Roureda, UE Sabadellenca, Esc. Joan Murtró, CD Montcada i CD Llano mentre que la participació de l’Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca la van completar els clubs PB Sant Cugat, CF Maurina Egara, CP San Cristóbal, Mira-sol Baco, UFB Jàbac i Terrassa, CF Matadepera, Sant Pere Nord CF, Juan XXIII, UD San Lorenzo, UE Les Fonts, CD Can Parellada, CEF Viladecavalls, EF Bonaire i UD Can Trias.

Pel que fa als resultats, els equips de l’associació de Terrassa i comarca es van imposar en tots els enfrontaments. El benjamí femení i l’amateur masculí van vèncer a la tanda de penals després d’empatar, mentre que el benjamí masculí ho va fer per 1-0, l’aleví femení per 3-2, l’aleví masculí per 11-5, i l’amateur femení per 6-4. Van assistir Alberto Muñoz, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa, Jesús Ruiz Pueyo, el delegat arbitral del Vallès Occidental, i Antonio Lou i Nino Vallhonrat, subdelegats de la Federació Catalana de Futbol.