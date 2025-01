La incertesa envolta el futur de Dani Olmo

Dani Olmo ja no apareix com a jugador del FC Barcelona a la pàgina web oficial de La Liga. La incertesa envolta el seu cas després que aquest organisme i, sembla també, la Federació Espanyola de Futbol (FEF) hi està d’acord, que l’entitat blaugrana no havia presentat res que li permetés poder inscriure a nous jugadors a partir d’ahir, 2 de gener. Cal recordar que el jugador egarenc va ser inscrit en el lloc del danès Andreas Christensen, per lesió de llarga durada i el Barça havia de fer els deures pel que fa al compliment de les exigències econòmiques establertes per poder arreglar la situació.

El club blaugrana considera que des de La Liga hi havia garanties que Dani Olmo podia ser inscrit, però qui ha tirat tot enrere, de moment, és la federació, argumentant que no pot validar l’operació econòmica de l’entitat que presideix Joan Laporta, per la manca de presentació dels comprovants dels pagaments per la suposada venda en diferit de les llotges VIP per la Camp Nou.

Des del Barça s’argumenta que s’ha presentat tota la documentació com era preceptiu i, a més, algun d’aquests comprovants, ja han arribat a la seu de la FEF i, aquest divendres, el tema podria desencallar-se definitivament. A més, diu que no ha demanat cap moratòria, tot i que s’ha publicat. Mentrestant, el davanter internacional s’ha entrenat amb els seus companys, a l’espera que es resolgui el seu cas.

Clubs de la lliga

Segons algunes informacions que han transcendit, hi ha alguns clubs de la lliga espanyola que estan pressionant a La Liga perquè no es tramiti la llicència federativa de Dani Olmo. També s’ha escrit molt sobre quin pot ser el futur del jugador de Terrassa si, finalment, la situació no acaba de manera positiva per als interessos del Barça.

Un altre tema que s’ha tractat molt a la premsa, en especial l’especialitzada en esports, és la clàusula que li permetria desvincular-se del club blaugrana, això sí, cobrant la totalitat del contracte signat fins a l’any 2030. Si fos així, econòmicament, seria una operació desastrosa per a l’entitat, ja que hauria de pagar el traspàs al club d’origen, el RB Leipzig, i la fitxa del jugador. En cap cas, Dani Olmo s’ha pronunciat en aquest sentit i el que sí que és una realitat és que el seu desig és el de continuar en el Barça. Tot dependrà del desenllaç final del tema.