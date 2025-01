Bàsquet en condicions dignes i que el talent no hagi de marxar

A mitjans del mes de novembre passat, s’anunciava la creació de l’Associació Bàsquet Terrassa Base (BTB), una iniciativa que aplega a clubs històrics de la ciutat com el Club Bàsquet Sant Pere, el Club Esportiu SFERIC Bàsquet, la Joventut Esportiva Terrassa, el Club Natació Terrassa i el Club Bàsquet Can Parellada. Que els practicants d’aquest esport a la ciutat ho facin en les millors condicions possibles, que el talent no marxi i que torni el que va marxar, estarien entre els objectius més importants d’aquesta nova entitat, com afirma Aleix Conesa, el president.

Vicente Gómez, coordinador esportiu de la secció de bàsquet del Club Natació Terrassa i vicepresident de l’associació, explica que, arran de les primeres xerrades entre els responsables dels diferents clubs de la ciutat, d’aquestes xerrades inicials “vam veure les necessitats que teníem tots com a clubs, de formació d’entrenadors, de formació de la canalla i ens va preocupar que el bàsquet de base de Terrassa estava al nivell mitjà, que no hi havia un nivell alt”.

Va ser com una mena de punt de partida que, com apunta el president de la BTB, va començar amb les renovacions de les juntes directives d’alguns clubs, fet que va obrir “un escenari nou en què són les relacions entre juntes, per dir-ho d’una manera. I a partir d’aquí, Vicente Gómez, que porta més anys i que té una perspectiva del bàsquet de Terrassa fa més temps, va començar a fer reunions a nivell esportiu”. I es van treballar les opcions perquè el bàsquet de Terrassa “pugui sumar forces i pugui avançar”.

Era bàsic, com apunta Gómez, “fer unes bases molt sòlides, i que les bases sòlides donessin un futur a aquesta associació”, sense una ambició desmesurada esportivament i crear equips per estar a dalt massa viat. “Si això no funcionava, ho trencaríem en dos dies”, diu el vicepresident.

De baix cap a dalt

“Igual que fem un club creixi des de baix cap a dalt perquè tingui solidesa, amb l’associació és el mateix, fer-ho des de baix. I si això ens ha de portar després més a dalt a fer coses, ja es veurà. Però jo crec que ara mateix el primer que hem de fer és entendre’ns i que aquestes activitats que podem muntar conjuntament es puguin fer”, assegura Gómez.

Conesa afegeix que entre tots els clubs de la BTB, aproximadament, “representem 1.200 famílies i això ens dona una força de representació molt gran” a l’hora de tractar “amb federacions, administracions, empreses, patrocinadors, material de roba”. I és una força més gran que no pas “anar cada club per separat”, afirma.

Gómez assenyala que a través d’aquesta entesa es poden captar ingressos atípics que “ens costen molt trobar”, i també el tema de poder col·laborar en el tema de les instal·lacions, que considera que a la ciutat “hi ha un dèficit molt gran” en aquest camp. Opina que des de les institucions “a Terrassa, l’esport no s’ha potenciat” i que, en etapes, els clubs han anat pel seu compte i vivint el dia a dia i no sempre amb un projecte clar.

Sobre això, Conesa apunta que la manca d’instal·lacions no només és un problema dels clubs de bàsquet i que només hi hagi el pavelló de Can Jofresa. “Hi ha l’handbol el futbol sala o el vòlei, per exemple, que també tenen la necessitat d’un pavelló. En falta més d’un, de dos i de tres”. Han parlat amb el consistori i esperen, aviat, poder-se reunir.

L’experiència d’altres ciutats com a avís

En les primeres converses, recorda el vicepresident de l’associació, Vicente Gómez, es va parlar de com aglutinar-ho tot. “Les experiències que teníem d’altres ciutats que havien intentat fer associacions, altres històries, és que sempre es trencava pel mateix, per voler fusionar els clubs i nosaltres vam dir que no. Deixem que els clubs flueixin, que facin la seva activitat, però fomentem el tema de formació d’entrenadors, de tecnificacions i de millorar la qualitat de la base”, recorda.