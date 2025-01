Córrer amb Martín Fiz i Fermín Cacho

Falten només 19 dies per a la celebració de la 25a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa. Una setmana abans de la cursa, el dissabte 18 de gener, dos mites vivents de l’atletisme mundial, el basc Martín Fiz i el sorià Martín Cacho, participaran en un entrenament al qual s’ha convidat a tots aquells que hi estiguin interessats, des de corredors populars fins als aficionats que vulguin gaudir d’aquesta experiència. El punt de trobada serà a les 8 hores a la zona de la Torre Mossèn Homs. Es recorreran 7 quilòmetres fins al bosc de Can Deu. Es tracta d’un dels actes més atractius de la Mitja Marató.

En aquest icònic escenari, Fiz es va proclamar campió de Catalunya de cros el 16 de febrer del 1986. El maratonià es proclamaria anys després campió d’Europa i del món de marató, assolint un quart lloc als Jocs d’Atlanta 1996 i un sisè a Sydney 2000. Guanyador dels sis Majors (Nova York, Tòquio, Boston, Berlín, Chicago i Londres) en categoria màster, el vitorià de 61 anys continua sent una llegenda viva de l’atletisme mundial. L’acompanyarà Fermín Cacho (55 anys), primer or olímpic de l’atletisme espanyol. Va guanyar els 1.500 a Barcelona 1992 i va ser plata a Atlanta 1996.