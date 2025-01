El Barça recorrerà al CSD per Dani Olmo

La Federació Espanyola i LaLiga han rebutjat definitivament inscriure Dani Olmo i Pau Víctor en considerar que s’han esgotat els terminis per a fer-ho. El Barça havia aconseguit el vistiplau verbal de la Lliga, però ara ha hagut de demanar una mesura cautelaríssima a la justícia ordinària. El club entén que el termini hauria d’acabar el 2 de febrer i no el 31 de desembre, ja que és aleshores quan tanca el mercat d’hivern i els clubs poden inscriure els darrers jugadors.

Amb la palanca per a la cessió de l’explotació de les llotges VIP del nou Camp Nou, el Barça ha tornat a la situació d’1-1 en el “fair-play” financer i la Lliga estava en procés d’autoritzar la inscripció dels jugadors. La RFEF, però, ha negat la tramitació d’una nova sol·licitud de llicència als futbolistes. La junta blaugrana està disconforme amb la decisió i presentarà aquest dimarts un recurs al Consejo Superior de Deportes per intentar disposar dels dos jugadors de cara la Supercopa d’Espanya, que comença dimecres. El club els ha inscrit a l’espera de què passarà. Segons RAC1, la Federació hauria fet un informe favorable al Barça, admetent que potser el reglament no s’ajusta al cas dels dos jugadors.

Al club, el silenci continua sent total. Només el tècnic Hansi Flick va parlar. El president Joan Laporta el va trencar per error publicant un estat de WhatsApp en què explicava el posicionament de la RFEF, l’últim escull per resoldre la inscripció dels dos futbolistes. “La RFEF, havent escoltat els arguments del FCB, els comparteix en quant a l’article 130.2 del Reglament RFEF no resulta d’aplicació en el cas Dani Olmo-Pau Víctor”. El club blaugrana defensa que la situació no es va desbloquejar dins del termini per una causa de força major. Laporta va esborrar el missatge.