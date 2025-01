El Barça veu Olmo jugant la Supercopa

Continua el serial Dani Olmo. El davanter terrassenc es troba a la ciutat saudita de Yeda amb la resta de companys a l’espera del debut d’avui a les 20 hores en la primera semifinal de la Supercopa d’Espanya davant l’Athletic Club. El FC Barcelona està treballant a contrarellotge per aconseguir que el futbolista es pugui vestir de curt en aquesta mateixa competició.

A ningú se li escapa que les opcions que Olmo jugui aquest dimecres contra els de Valverde són escasses, però des del club s’espera que les mesures cautelaríssimes que es van demanar ahir al Consejo Superior de Deportes (CSD) arribin abans del diumenge a les 20 hores, dia en què es disputarà la final de Supercopa.

El CSD suposa la darrera possibilitat de recurs que li queda al Barça dins de la justícia esportiva. Per bé que el club no s’ha pronunciat encara de manera oficial, sí que ha filtrat que està disposat a arribar fins a la justícia ordinària per tal de defensar els seus interessos i aconseguir que tant la Lliga com la Federació acceptin inscriure tant Olmo com Pau Víctor.

El club va presentar dimarts a primera hora la petició d’una “cautelaríssima” i no una cautelar perquè entén que d’aquesta manera tindrà més opcions de guanyar el recurs. L’estratègia blaugrana passa perquè el dictamen del CSD aparegui com més aviat millor. La “cautelaríssima” ha de ser tramitada per via d’urgència, ja que el perjudici que podrien patir tant els jugadors com el club és imminent, ja que s’estan perdent partits de competició oficial.

El president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha de prendre una decisió sense escoltar l’altra part (La Lliga i la Federació), que no podria presentar al·legacions. La resolució podria arribar en quatre o cinc dies, però en cap cas seria definitiva. És a dir, el Barça la podria perdre més endavant, però aquesta circumstància no preocupa massa el club, ja que el que necessita és que Dani Olmo i Pau Víctor puguin jugar de manera immediata i fins d’aquí a sis mesos, ja que a l’estiu els podrà inscriure amb total normalitat.

Oferta de sis mesos per part del Milan

Olmo no ha parlat públicament del seu futur. La seva intenció és continuar al Barça i confia a poder seguir jugant gràcies a la intermediació del CSD. En cas contrari, l’opció més probable seria jugar els sis mesos vinents en un altre club. En aquest sentit, el Milan li ha ofert un contracte fins al juliol. També estan interessats en la seva contractació el Bayern de Munic, la Juventus i fins i tot l’Atlético de Madrid.