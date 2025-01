Un nou Terrassa FC inicia la segona volta

El Terrassa FC torna a la lliga amb el primer partit de la segona volta. Els de Víctor Bravo, novens a la classificació, visiten aquest dissabte l’Elche Ilicitano, que és vuitè amb els mateixos 25 punts que el conjunt terrassista. El matx començarà a les 12 hores i es disputarà en el municipal Altabix – Diego Quiles de la localitat alacantina. Els davanters Aday Alcalde i Joel Castillo, per decisió del tècnic, Gil Muntadas i Martí Soler, per lesió, i Robert Simón per un tema familiar, no van viatjar ahir cap a Elx. Sí que han entrat a la llista de convocats els dos jugadors dels Països Baixos que han fitxat aquest mercat d’hivern, el defensa Sem Dirks i el davanter Tom Boere.

Víctor Bravo va assenyalar que “aquests tres dies que hem tingut d’entrenaments sense feina condicionada per la competició, ens han anat bé per reforçar les coses que estàvem fent bé i per incorporar-ne de noves i que eren necessàries i ens aniran bé per ser l’equip que jo vull” de cara a aquesta segona volta.

Respecte al rival d’aquest dissabte, l’entrenador del Terrassa FC va manifestar que “és un filial atípic, perquè té jugadors veterans, de 22, 23, 24 i 25 anys” i va afegir que “ofensivament ho fan molt bé i tenen jugadors de molt talent, s’associen, saben atacar molt bé l’esquena dels centrals”, si bé va apuntar que, en defensa, “no és tan potent” com en atac, però també “fan les coses bé”.

Els objectius

A l’hora de parlar d’objectius, tenint en compte que el conjunt egarenc està a només tres punts de les places de “play-off” d’ascens, Víctor Bravo va declarar que “l’objectiu ara és l’Elche Ilicitano” i que és més partidari de “quan manquen deu jornades per al final, mirar la posició de la classificació i, a partir d’aquí, veure quin és el nostre objectiu”. Ara, el repte és guanyar aquest dissabte.

Considera que “ara som un equip més compacte en defensa” que quan va arribar al club i va assenyalar que “aquest era un dels objectius que teníem” i, a la faceta ofensiva, “millorarem, perquè tenim molt talent”.

Sobre l’arribada dels dos neerlandesos, Dirks i Boere, va assegurar que “són jugadors molt contrastats, que ens poden donar molt, tant en quantitat de gols com en agressivitat i sortida de pilota” i va afegir que “és un luxe poder tenir-los aquí. El partit a Elx pot ser el primer on tots dos ho podem demostrar.