El CF Can Boada llança el seu àlbum de cromos

Al barri de Can Boada, la nostàlgia i la passió pel futbol han trobat una nova forma d’expressió: un àlbum de cromos que recull la història i el present del Club de Futbol Can Boada. “És el primer cop que duem a terme aquesta iniciativa, i la rebuda ha estat espectacular”, apunta Juan Jiménez, membre del club i impulsor de la col·lecció. “Els nens estan encantats, però també les llegendes del club. Hi ha gent que s’ha retrobat gràcies als cromos. És emocionant veure com grans i petits comparteixen aquesta experiència”, afegeix.

La col·lecció, que va sortir a la venda el passat divendres 10 de gener, compta amb 354 cromos adhesius. Inclou jugadors i tècnics de totes les categories del club, des de l’escola de futbol fins a l’equip amateur, així com l’escut i la mascota del club. Però l’àlbum va més enllà: hi ha cromos que homenatgen moments clau de la història del Can Boada, com ascensos de categoria, i fins i tot retalls de notícies publicades al Diari de Terrassa. Tampoc s’han oblidat de dedicar un espai especial per a les llegendes. “Penso que és un record bonic i original per a aquells que fa un temps que estan desvinculats del club”, expressa Juan Jiménez.

El CF Can Boada ha distribuït 253 àlbums personalitzats, entregats no només als jugadors i tècnics actuals, sinó també a les llegendes que han format part de la història del club. Tot i això, l’àlbum és gratuït i està disponible per a tothom qui vulgui fer la col·lecció. A més, hi ha alguns premis directes dins dels sobres i un incentiu extra per als més ràpids: els 30 primers que completin la col·lecció rebran un pòster personalitzat amb el seu cromo o amb el del seu equip, segons el que prefereixin.

El cost de cada sobre, que inclou sis cromos, és d’1,20 euros. No obstant això, el club ofereix una promoció especial de llançament: per 25 euros, es poden adquirir 23 sobres sense cromos repetits. Aquest format assegura que els aficionats i jugadors puguin completar una part important de l’àlbum ràpidament. En un parell o tres setmanes, a més, el club té previst organitzar trobades d’intercanvi perquè ningú es quedi sense completar la col·lecció.

Una de les claus de l’èxit de l’àlbum és el vincle emocional que crea. En aquest sentit, Jiménez subratlla que “per als jugadors, és un record que es quedaran per sempre. Per als aficionats, és una manera de sentir-se encara més part del club”. Al barri, l’impacte ha estat evident. Durant la primera setmana de llançament, molts veïns del barri s’han apropat a un dels tres punts de venda disponible -cantina del club, Forn de pa Can Boada i Floristeria Natalia- per fer-se amb els seus sobres. “Estem molt contents, perquè tothom del barri està venint”, argumenta.

Pont entre el passat i el present

La col·lecció també reflecteix la història d’un club que ha crescut al costat del barri. Fundat fa dècades, el Can Boada ha estat testimoni de l’evolució del futbol base i de l’esperit treballador i lluitador d’un barri modest. Aleshores, eren temps de transició i reivindicació veïnal. No fa tant, el camp de sorra era molt més que un lloc per jugar: era el punt de trobada de veïns i famílies. El club ha viscut grans transformacions al llarg de la seva història. Un dels moments més significatius va ser, sens dubte, la renovació del camp de sorra per un de gespa artificial. Aquesta millora va donar un impuls al futbol base, amb desenes d’infants entrenant diàriament sota la mirada atenta dels seus tècnics.

L’àlbum també vol ser un pont entre el passat i el present. Les llegendes del club, molts d’ells amb dècades d’història vinculada a l’entitat, s’han emocionat en veure els cromos que les representen. “Hi ha persones que feia anys que no estaven vinculades al Can Boada i que ara tornen. Han vingut molts exjugadors a buscar el seu cromo, i això ha creat moments molt especials,” diu Jiménez. Tot plegat, és una experiència que barreja nostàlgia, diversió i orgull de pertinença.

Les col·leccions de cromos, un èxit assegurat

El Can Boada no és la primera entitat esportiva de la nostra ciutat que llança a la venda el seu àlbum oficial de cromos. Sense anar més lluny, el Club de Bàsquet Sant Pere també ho va fer la temporada passada. La fórmula, que va resultar ser un èxit, va ser molt similar a la del Can Boada: cromos dels jugadors més petits fins al primer equip i la mateixa oferta especial de llançament.

El CF Can Boada llança el seu àlbum de cromos