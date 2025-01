La selecció masculina viatja dijous cap a Sydney

D’aquí a menys de dues setmanes, el dimarts 4 de febrer, les seleccions espanyoles de hockey debutaran en l’actual edició de l’FIH Pro League a l’Olympic Park Hockey Centre de la ciutat australiana de Sydney. Serà la temporada del retorn del combinat femení a aquesta competició que reuneix les nou millors seleccions mundials, mentre que per a l’equip masculí serà la sisena participació. El combinat masculí debutarà a les 7.30 hores (horari català) contra els Països Baixos, mentre que el femení jugarà a les 9.30 davant la Xina.

El seleccionador espanyol femení, Carlos García Cuenca, ha donat ja a conèixer la llista de 24 jugadores convocades per a aquesta primera concentració, durant la qual Espanya jugarà del 4 al 8 de febrer dos partits contres les xineses i dos més davant les australianes a Sydney, dos més contra Alemanya i altres dos, del 15 al 19 de febrer, davant l’Índia al Kalinga Stadium de Bhubaneswar. Sis jugadores terrassenques formen part de la convocatòria. Es tracta de Clara Pérez i Txell Vizcaino (Atlètic), Estel Petchamé (CD Terrassa), Clara Badia (Mannheimer), Maria Gestí (Júnior) i Marta Segú (RC Polo).

L’equip acabarà aquest divendres la concentració tècnica que està desenvolupant a València, on jugarà el Torneig Internacional Ciutat de València, enfrontant-se dijous a les 12 hores als Països Baixos i divendres a les 11.30 a Irlanda. La primera part de la concentració, les internacionals han disputat dos amistosos amb Anglaterra, amb un balanç d’un empat a dos i una victòria per 3 a 1.

Sisena participació

La selecció masculina, per la seva banda, ha tancat ja el seu primer “stage” de l’any 2025 a la ciutat malaguenya de Benalmádena, on ha disputat dos amistosos amb la Gran Bretanya. Dissabte, els de Max Caldas van guanyar 5 a 4 amb gols de Bruno Ávila i Pau Cunill de penal, Joaquín Menini, Ignacio Abajo i Nacho Cobos. Diumenge, la selecció va perdre per 2 a 3 amb gols de Borja Lacalle i José María Basterra. L’equip viatjarà dijous cap a la ciutat australiana de Sydney per afrontar el debut a la Pro League.