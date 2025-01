La Mitja Marató, cap als 4.000 atletes

El parc dels Catalans acollirà diumenge a les 10 hores una nova edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa. No serà una edició més. Serà la vint-i-cinquena edició d’una cursa ja plenament consolidada dins el calendari català, una cursa que enguany ha suavitzat lleugerament el seu recorregut a la recerca de millors marques. Per bé que serà molt difícil baixar de l’hora, els organitzadors confien que es pugui millorar el rècord absolut de la cursa, que va establir l’any passat l’atleta kenià de 32 anys Mike Boit amb un temps d’1 hora, 2 minuts i 28 segons.

Un bon grup d’atletes professionals estan cridats a encapçalar una cursa que s’espera especialment ràpida. Un dels grans favorits és l’atleta kenià de 30 anys Gilbert Kibet, que té una marca personal d’1,00’26”, un temps que va establir el setembre de l’any passat a la Mitja Marató de Porto.

Un altre dels aspirants a destronar Boit serà l’etíop de 19 anys Mikiyas Barega, que té una millor marca d’1.01’45”.

El kenià Alfred Cheruiyot és un altre dels favorits, amb un temps d’1.02’10”, establert el mes d’abril passat a la ciutat polonesa de Poznan, així com el també kenià Timothy Kipchumba, de 31 anys, que va fer un temps d’1.02’07” el passat mes de març a Lisboa. Figura també entre els aspirants el campió de l’Uruguai, Cristhian Zamora, que presenta una millor marca d’1.02’03”.

En l’apartat femení, l’etíop Genet Yalew, de 32 anys, parteix com a principal favorita. Té una marca d’1.06’26”, aconseguida fa nou anys a la ciutat de Ras Al-Khaimah, als Emirats Àrabs. Competirà al costat de la seva compatriota Aheza Kiros, de 39 anys. Un total de 36 nacionalitats seran presents a Terrassa.

Objectiu superat

L’objectiu dels organitzadors era arribar als 3.000 participants. Ahir s’havien superat ja els 3.500 (2.000 a la Mitja Marató i 1.500 a la Santi Centelles) i s’anava camí dels 4.000. S’espera una participació rècord en una prova que presenta els màxims al·licients esportius possibles.

Dissabte entre les 10 i les 20 hores se celebrarà a LaFACT la Fira del Corredor, on els participants podran anar a recollir els seus dorsals per a l’endemà. Aquells que no s’hagin inscrit encara, podran fer-ho. Entre els participants hi haurà cares conegudes, com la del president del Parlament, el terrassenc Josep Rull, i la consellera d’Interior, Núria Parlon.