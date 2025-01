Un desplaçament dels més complicats per al Terrassa FC

Cita d’alt nivell per al Terrassa FC que, aquest diumenge, a partir de les 17 hores, juga en el Nou Sardenya contra l’Europa, el segon classificat. Es tracta, doncs, d’una immillorable oportunitat per als de Víctor Bravo per donar un cop a la taula i entrar en els llocs de privilegi i, fins i tot, empatar a punts amb el líder, el Sant Andreu. Els graciencs tenen actualment 33 punts mentre que l’equip egarenc, que és sisè a la classificació, suma dos punts menys.

De cara a aquest compromís, el tècnic aragonès recuperar al defensa Víctor Sanchís, un habitual en els seus equips inicials, però perd a dues peces que també acostumen a ser fixos en l’onze titular: el lateral esquerre Jordi Palacios i el davanter i màxim golejador de l’equip, Quinten Van den Heerik, tots dos absents per acumulació d’amonestacions. Sense dubtes, són dues baixes molt importants per al conjunt terrassista.

Víctor Bravo va assegurar que “l’equip està bé” i va recordar que “venim de tres victòries seguides i cinc jornades sense encaixar cap gol” i, per tant, tot i jugar contra el segon classificat, aquest enfrontament “no és cap examen”.

El tècnic aragonès va manifestar que “anirem sense complexos i a guanyar el partit i sabem com els hem de competir” per aconseguir-ho. També va apuntar que “anem amb la màxima il·lusió i les ganes per aconseguir els tres punts”.

Equip molt vertical

Amb 35 gols a favor, els barcelonins són l’equip màxim golejador d’aquest grup tercer de la Segona Federació. Sobre aquesta dada, Víctor Bravo va declarar que l’Europa “és un equip molt vertical, molt agressiu a l’àrea contrària i, en el seu camp, té molt ben preses les mides i la seva afició els ajuda molt” i, per tant, és un dels camps més complicats de la categoria.

De cara a aquest encontre s’enfronten un dels millors equips com a local contra el líder en la classificació de punts sumats com a visitant. L’equip gracienc és el segon conjunt del grup que ha sumat més punts a casa, amb un total de 19 punts, un menys que l’Atlético Baleares. Com a contrapartida, els terrassistes són els millors quan juguen fora de casa, amb 21 punts sumats fins ara, un més que l’Espanyol “B”. Un dels grans perills dels locals serà l’exterrassista Jordi Cano, màxim golejador del grup amb 9 gols.

Un desplaçament dels més complicats per al Terrassa FC