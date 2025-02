L’Atlètic, a la fase final del Campionat d’Espanya de hockey sala

Entre el divendres 14 i el diumenge 16 de febrer, el pavelló municipal de Sant Cugat del Vallès acollirà la fase final del Campionat d’Espanya absolut masculí de hockey sala. L’únic representant del hockey terrassenc en aquesta competició serà l’Atlètic Terrassa, que es va imposar amb contundència el passat cap de setmana en la fase sector que va acollir a Can Salas.

El conjunt que prepara Roger Pallarols ha quedat enquadrat en el grup “A” juntament amb el Complutense madrileny, l’Ourense gallec i el Málaga 91 andalús. Al grup “B” es veuran les cares els amfitrions del Júnior, el Madrid Las Rozas i el Club de Campo i el Barrocanes gallec.

La primera fase es disputarà entre el divendres 14 i el dissabte al matí. Dissabte a partir de les 19.30 es jugaran les semifinals i diumenge a les 12.30 la gran final.

A la fase sector de Can Salas, l’Atlètic va acabar primer amb 12 punts. Va golejar per 18 a 0 a l’Aridaman canari, per 19 a 0 a l’Estudiantes 87 navarrès, per 10 a 2 al Salduie 78 aragonès i per 10 a 0 a l’Hércules gallec.

Els amfitrions van anotar 57 gols en quatre partits. El Salduie va ser segon amb 9 punts, seguit de l’Hércules amb 6, l’Aridaman amb 3 i l’Estudiantes amb 0.