Primera derrota dels Terrassa Reds a la màxima categoria

En la quarta jornada de la Lliga Nacional de futbol americà, els Terrassa Reds van perdre per 40 a 22 al camp dels Badalona Dracs, que els han pres el lideratge de la conferència est. Els badalonins són ara primers amb tres victòries i una derrota, per dues victòries i una derrota dels terrassencs, que viatjaran aquest diumenge a Mallorca per enfrontar-se als Voltors.

El duel entre Dracs i Reds va ser trepidant. La clau del triomf dels badalonins va residir en els tres “touchdowns” (dos de cursa i un de retorn de “kick-off”)del “runningback” nordamericà Keshawn Williams i el “quarterback” Pol Singleton, que va sumar dos “touchdowns” més per via terrestre.

Singleton va inaugurar el marcador amb una acció personal de cursa (7-0) i els Reds van respondre amb una gran passada del seu “quarterback” Álex Pacheco a Pablo Gómez (7-7). Abans de tancar el primer quart, Williams va aparèixer per situar el 14 a 7 a l’electrònic. Al segon quart, una errada en un “snap” dels Reds va resultar letal pels egarencs, que van encaixar un “safety” i en el següent atac van veure com Singleton ampliava el seu avantatge fins al 23 a 7. Una espectacular cursa de Williams, que va creuar tot el camp des de la seva “end zone” va significar el 30 a 7. Raúl Beltrán va anotar abans del descans un “touchdown” de cursa (30-14).

Ho van intentar els Reds al tercer quart. Una anotació d’Alpha Jalloh, amb dos punts extra, va posar el matx en 30 a 22. Però l’alegria va durar poc. En el “kickoff” posterior, Williams va signar un magnífic retorn que va tancar definitivament el matx (37-22). Als minuts finals, el local David Martínez va transformar un “field goal” per arrodonir la victòria dels Dracs fins al 40 a 22.