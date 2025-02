Torna la Supercopa Munich al Club Egara

Més de 700 jugadors visitaran aquest cap de setmana les instal·lacions del Club Egara en la quarta edició de la Supercopa Munich. La competició arrencarà dissabte al matí i oferirà un calendari ple d’activitat, amb 40 equips de 18 categories diferents. El torneig reunirà el millor del hockey sènior català, amb un total de nou clubs participants: Egara, Atlètic, CD Terrassa, Línia 22, Júnior, Polo, FC Barcelona, Castelldefels i Matadepera 88.

Només es disputarà un partit en cada una de les categories, excepte en Divisió d’Honor, que comptarà amb semifinals i final. Els enfrontaments de la màxima categoria masculina donaran el tret de sortida a la competició. Dissabte a les 11 hores, l’Egara es veurà les cares amb el Barça, mentre que l’Atlètic jugarà contra el Polo. Els dos guanyadors disputaran la final diumenge a les 15 hores.

En categoria femenina, Club Egara i CD Terrassa s’enfrontaran dissabte (13 hores) per buscar un bitllet cap a la final, que es jugarà diumenge a les 13 hores. L’altra semifinal la jugaran Júnior i Polo.

En totes les categories, els millors classificats en el Campionat de Catalunya s’han guanyat el dret a disputar aquest torneig. Tot i això, el Júnior masculí i l’Atlètic femení de Divisió d’Honor estan immersos en els Campionats d’Espanya de hockey sala i no hi participaran.

Enguany, com a novetat, hi haurà un obsequi per al jugador més destacat de cada categoria: unes vambes Munich, patrocinador que dona nom a la competició. A banda, cadascun dels guanyadors rebrà el seu corresponent trofeu.

Presentació del torneig

Aquest dimarts a la tarda, les instal·lacions del Club Egara han acollit la roda de premsa de presentació de la Supercopa Munich 2025, en la qual han participat el president de la Federació Catalana de Hockey, Xavi Adell; el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa, Joan Salvador; el president del Club Egara, Josep Ejarque; i el “category manager” de Munich, Pep Albalat.

Josep Ejarque ha comentat que aquesta competició “ens servirà per agafar rodatge per a la Copa del Rei i de la Reina, que organitzarem a finals de març”. D’altra banda, Xavi Adell ha posat en valor el torneig, dient que “hi ha partits interessants i competitius que serviran als equips per preparar-se per a la represa de les competicions nacionals”.