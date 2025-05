La Cambra de Terrassa impulsa un observatori per analitzar la productivitat industrial a Catalunya

La Comissió d’Indústria del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC), sota el lideratge de la Cambra de Comerç de Terrassa, ha posat en marxa una línia de treball estratègica per analitzar la productivitat de les empreses catalanes. La iniciativa té com a objectiu la creació d’un observatori permanent de productivitat industrial i arrenca amb l’elaboració d’una enquesta adreçada al teixit empresarial que ha de permetre fer una diagnosi inicial del sector i establir línies de millora futures.

En aquest context, s’ha publicat el tríptic digital informatiu titulat "La indústria catalana serà productiva o no serà", elaborat amb la col·laboració de l’enginyer Albert Pérez, expert en aquest àmbit. El document, el primer d’un programa de continuïtat pensat per ajudar el teixit industrial, desenvolupa els principis de la recerca QASIC (Qualitat, Atenció al client, Seguretat, Inversió i Costos) i proposa l’adopció de la metodologia SIPOG com a eina d’anàlisi i millora de processos. El tríptic inclou, a més, l’accés directe a l’enquesta, "clau per recollir dades reals i contrastades que permetin fonamentar aquest observatori", expliquen des de la corporació terrassenca.

Des de la Comissió d’Indústria destaquen que “volem posar les bases per a un observatori que aporti coneixement, seguiment i eines concretes per ajudar les empreses, des de les pimes fins a les grans companyies, a millorar la seva productivitat i, per això, ens cal la implicació directa de les mateixes empreses”. En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Terrassa fa una crida a la participació activa de les empreses industrials, amb l’objectiu que aquesta eina "esdevingui realment útil, rigorosa i representativa per al conjunt del sector".

L’enquesta, que ja ha començat a distribuir-se entre les indústries catalanes, té el potencial d’arribar a una mostra representativa del teixit industrial, assenyala la Cambra.