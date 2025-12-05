Celsa emet bons per 1.200 milions d’euros

El grup siderúrgic vallesà Celsa ha completat la fixació del preu d’una emissió de bons per un import total de 1.200 milions d’euros i ha subscrit un contracte de subscripció relacionat amb l’operació, segons ha informat la companyia. Els coordinadors globals de l’operació han estat els bancs Barclays, Goldman Sachs i J.P. Morgan, amb la participació de diverses institucions financeres addicionals.
L’emissió, que ha comptat amb una forta sobredemanda, es divideix en dos trams: un primer de 750 milions d’euros amb un tipus d’interès fix del 8,25% i un segon de 450 milions amb interès variable de l’Euribor a tres mesos més 5,5%, ambdós amb un termini de cinc anys.
L’emissió s’ha realitzat com a bons verds, que ha rebut la qualificació d’“Excel·lent” per part de l’agència Fitch.
Complementàriament, Celsa augmentarà el seu capital en 200 milions d’euros en metàl·lic i el grup disposarà d’un crèdit subordinat per un import de 600 milions d’euros, operacions que seran subscrites i desemborsades pels actuals accionistes, segons Celsa.
A més, el grup té previst subscriure un contracte amb un consorci de set bancs per disposar d’una línia de crèdit “revolving” de 200 milions d’euros destinada a cobrir les necessitats de circulant.
Amb aquestes operacions, el grup industrial amb seu a Castellbisbal, que és propietat dels fons Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree i Cross Ocean –en tenen el control des del 2023– completa el seu refinançament.