“Mèxic, per a Catalunya, és un destí econòmic clau”

Mèxic és un mercat clau per a les empreses catalanes i espanyoles. Així es va posar de manifest dimecres durant la reunió del president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb el Club Catalán de Negocios, una entitat amb seu a Ciutat de Mèxic que des de fa quatre anys presideix el terrassenc David Martínez Iborra.
La trobada, que va aplegar 130 assistents, la majoria empresaris catalans o vinculats a firmes catalanes i espanyoles establertes al país, formava part de la visita institucional a Mèxic amb motiu de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, on Barcelona és la ciutat convidada. Collboni va destacar les virtuts de Barcelona i la importància del seu sector editorial, mentre que Illa va abordar diversos temes, des de les reunions empresarials que té aquests dies fins a la pesta porcina i la promoció de les xarxes comercials entre Mèxic i Catalunya. L’acte va incloure també un torn de preguntes en què els empresaris allí presents van fer les seves consultes sobre inversions en sectors com l’automoció i la tecnologia.
La reunió va coincidir amb el comiat de Martínez Iborra com a president del Club Catalán de Negocios, després de dos mandats de dos anys cadascun. “Vam trobar el club pràcticament postpandèmia i penso que el deixem en un bon moment”, explica. L’entitat ha incrementat el nombre de socis, ha consolidat l’assistència a les activitats i ha estabilitzat la seva economia amb nous espònsors i massa social.
Martínez Iborra subratlla que el club és avui “un punt de trobada empresarial, però també d’amistats”, especialment útil per als catalans que arriben a Mèxic. Explica, però, que ara és el moment de “deixar pas a algú més” i dedicar més temps al seu projecte professional i a la família.
Pel que fa al context econòmic, el terrassenc insisteix que la relació entre Catalunya i Mèxic és estratègica, i ho resumeix amb la frase: “Mèxic per Catalunya i per Espanya és un destí econòmic clau”. Recorda que Mèxic és un soci històric i una porta d’entrada al mercat nord-americà. Entre les inquietuds dels empresaris catalans al país, destaca la voluntat de reduir la dependència dels Estats Units, la seguretat i les qüestions fiscals i aranzelàries. Tot i els reptes, explica que la percepció del mexicà envers les empreses catalanes és positiva.
De fet, Mèxic és ja el principal destí de les exportacions catalanes a l’Amèrica Llatina, amb un impacte de 2.160,7 milions d’euros el 2024, un 15,5% més que l’any anterior i el 28,3% del total a la regió. En la darrera dècada, les exportacions a Mèxic gairebé s'han duplicat, amb un creixement del 87%.
Els principals productes que arriben a Mèxic procedents de Catalunya són vehicles (26% del total), maquinària (13,1%) i perfumeria i cosmètica (9,5%). Un total de 1.634 empreses catalanes exporten de manera regular al mercat mexicà i prop de 550 empreses catalanes hi tenen filials.
Amèrica Llatina, de fet, és una regió clau en l'estratègia del Govern d'internacionalitzar les empreses catalanes davant el context aranzelari actual. També a Catalunya hi ha establertes empreses mexicanes, però amb menor mesura. Actualment n'hi ha una quarantena amb filials establertes a Catalunya.