La Cecot exporta la seva Oficina d’Igualtat al Berguedà

Xavier Panés, president de la Cecot, i Josep Maria Serarols, president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), han signat un conveni de col·laboració per posar en marxa la nova Oficina d’Igualtat de l’ACEB, un servei de proximitat que oferirà orientació, assessorament i acompanyament especialitzat a les empreses de la comarca en matèria d’igualtat, diversitat i prevenció de l’assetjament.
L’acord permet a l’ACEB desplegar una Oficina d’Igualtat pròpia repetint el model i el coneixement desenvolupat per la Cecot al llarg dels darrers anys. La iniciativa compta amb el suport tècnic de la Cecot Formació i Desenvolupament, que aportarà l’expertesa del seu equip consultor, les metodologies de treball i els serveis integrals que ja utilitzen empreses d’arreu del país.
A través d’aquesta col·laboració, “ambdues entitats reforcem el treball en xarxa, un element clau en territoris on la proximitat i la relació directa amb les empreses facilita la generació de confiança i permet adaptar els serveis a les necessitats reals de cada organització”, expressa Xavier Panés, qui matisa que “nosaltres compartim l’expertesa i coneixements adquirits durant anys pel nostre equip tècnic i l’ACEB ofereix directament el servei a les empreses del Berguedà com a interlocutor de referència i de confiança en el territori”.
La nova Oficina d’Igualtat oferirà un conjunt complet de serveis de consultoria i formació per ajudar les empreses del Berguedà a complir la normativa vigent i avançar cap a entorns laborals més igualitaris i inclusius. “La creació de l’Oficina d’Igualtat permetrà a les empreses de la comarca eines i recursos perquè més enllà de donar compliment a la normativa, puguin construir organitzacions més justes, segures i competitives”, assegura Josep Maria Serarols.