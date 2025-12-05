Empresaris del sector indústrial han posat sobre la taula aquest divendres la necessitat urgent de definir un eix estratègic específic per als polígons industrials, amb actuacions clares, calendaritzades i dotades pressupostàriament, en el marc del nou Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026–2030. La demanda s’ha expressat en una sessió de treball organitzada per la Cecot, que ha reunit una trentena de representants del teixit industrial amb el director general d’Indústria de la Generalitat, Xavier Roca.
Durant la trobada, que també ha comptat amb la presència d’alcaldes, regidors i representants de diverses entitats empresarials, els participants han posat l’accent en la necessitat d’una política energètica de país que modernitzi la xarxa elèctrica i garanteixi la competitivitat de la indústria catalana. Josep Casas, coordinador de la Comissió d’Energia i Sostenibilitat, ha exposat la necessitat de reduir costos energètics, agilitzar la tramitació de renovables, flexibilitzar la planificació de xarxes, impulsar auditories energètiques i garantir l’estabilitat del subministrament, especialment després de l’apagada d’abril.
Sergi Artigas, president del Club d’Innovació i Tecnologia de la Cecot, ha subratllat la importància de definir “un model de país basat en la sobirania industrial i tecnològica”, reforçant sectors estratègics, impulsant la Indústria 4.0 i promovent la retenció de talent. Ha alertat, a més, sobre l’impacte de l’absentisme i la manca de perfils tècnics.
Jordi Vilar, president de l’Agrupació de Polígons de Terrassa, ha destacat que els polígons són “la infraestructura crítica on es fa indústria cada dia” i ha denunciat dèficits històrics en pavimentació, seguretat, enllumenat, connectivitat i modernització del parc edificat.
Elvira García, membre de la Comissió d’Indústria de la Cecot, ha fet una crida a fer de la indústria un sector atractiu per als joves, subratllant la necessitat que empreses, administracions, universitats i famílies col·laborin per revertir l’estigma social i potenciar les oportunitats professionals en el sector.
Els representants de la Cecot han ofert al Govern col·laboració directa en el desplegament del PNI, aportant diagnosi territorial, identificació de polígons i empreses per a projectes pilot i avaluació d’impacte, amb l’objectiu que el pacte es tradueixi en resultats tangibles per al sector.
Xavier Roca ha reconegut que Catalunya compta amb una xarxa elèctrica antiquada i polígons que necessiten una actualització profunda i ha defensat que el PNI haurà de superar tres reptes compartits entre administracions: la governança, el finançament i la disponibilitat de sòl industrial adequat a les necessitats empresarials. També ha remarcat la necessitat de fer la indústria atractiva per al talent jove i de lluitar contra l’estigma social envers els empresaris.
Els assistents a la reunió a la Cecot han insistit en la urgència de transformar les prioritats del PNI en un pla de treball concret, amb accions definides i pressupostades, per assegurar que el nou pacte aporti canvis reals i sostenibles al teixit industrial català.