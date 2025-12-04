Auxicolor culminarà la integració total de Print Corex, empresa adquirida el 2012, dins l’estructura corporativa del grup terrassenc el pròxim 1 de gener del 2026. Auxicolor, especialitzada en colorants, productes químics i especialitats per a la indústria tèxtil, simplifica així el seu funcionament intern, elimina duplicitats i reforça l’ús de la marca comercial Cresa, sota la qual operava Print Corex.
El conseller delegat d’Auxicolor, Jordi Malgosa, recorda que Print Corex, amb seu a Castellar del Vallès, estava especialitzada en estampació en peça i Auxicolor es dedicava més a l'estampació a la contínua, però que, al cap i a la fi, "era competència nostra". En el moment de l'adquisicó, la primera patia greus dificultats financeres. “Buscaven un soci que els donés possibilitats d’expansió i capacitat de producció, però sobretot que els ajudés a sortir del forat financer que tenien", rememora. L’operació va implicar traslladar la maquinària a Terrassa i incorporar-hi el personal de producció, laboratori i administració. També l'equip directiu, que va passar a desenvolupar unes altres funcions dins d'Auxicolor, i el de vendes, els membres dels quals ja no formen part del grup per circumstàncies diverses.
Print Corex facturava aleshores uns 2,5 milions d’euros i acumulava pèrdues. Avui, integrada dins d'Auxicolor, la xifra de negoci supera els 5 milions i l’activitat és rendible. Tot i que la societat desapareixerà, es mantindrà la marca Cresa en el món de la tintura en peça, és a dir, en la línia de negoci de "garment dyeing", bugaderia de texans i "denim wash". “Seguirem venent amb la marca Cresa, però la facturació es farà amb el NIF d’Auxicolor”, explica Malgosa, que destaca que la integració suprimirà complexitats administratives: auditories duplicades, comptabilitats separades i operacions internes entre empreses del grup.
Un dels principals hubs del Pròxim Orient
En paral·lel, Auxicolor acaba d’obrir Auxicolor Gulf FZCO, una filial logística situada a la Jebel Ali Free Zone (Jafza), a Dubai, un dels principals hubs del Pròxim Orient. La nova societat permetrà tenir estoc a Jafza i "fer operacions triangulars cap a mercats importants com Bangladesh i Pakistan, a la vegada guanyem en agilitat", destaca Malgosa. La filial funcionarà com a plataforma logística, sense producció pròpia, aprofitant un operador local. “Es tracta de ser més àgils i reduir la petjada de carboni”, apunta Malgosa. Fins ara, productes fabricats a la Xina o l’Índia havien de passar per Barcelona abans de ser redistribuïts; a partir d’ara, es centralitzaran a Dubai per reexpedir-los directament.
Auxicolor actua com a holding del grup terrassenc, que també integra Highchemie i l’empresa mexicana Espacolor SA. Amb la nova filial de Dubai i la integració definitiva de Print Corex, la firma terrassenca reforça la seva estructura internacional i continua avançant en el procés de consolidació.