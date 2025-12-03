Portugal certifica els carregadors per a vehicles elèctrics de Circontrol

Circontrol, empresa amb seu a Viladecavalls especialitzada en infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, ha aconseguit la certificació oficial per a MOBI.E, l’empresa pública portuguesa encarregada de gestionar la mobilitat elèctrica a Portugal, per a la majoria de les seves estacions de càrrega per a vehicles elèctrics.
Des de l’empresa vallesana expliquen que MOBI.E és la plataforma integrada de Portugal que connecta i gestiona tots els punts de càrrega públics del país, proporcionant accés sense interrupcions a la càrrega de vehicles elèctrics per als conductors i permetent una gestió eficient de la xarxa per als operadors. També connecta aquelles estacions principals els propietaris de les quals s’uneixen voluntàriament a la plataforma.
Els productes de Circontrol certificats per al mercat portuguès inclouen el carregador residencial eHome 5, l’estació de recàrrega per a vehicles elèctrics CA semiràpida eVolve Smart, l’estació de recàrrega per a vehicles elèctrics CC ràpida Raption Compact 80, l’estació de recàrrega per a vehicles elèctrics CC ultraràpida Raption Compact 160 i l’estació de recàrrega per a vehicles elèctrics CC ultraràpida Raption Compact 240.
La certificació de MOBI.E abasta la major part de la gamma de productes de càrrega de vehicles elèctrics de Circontrol, “reforçant el seu compromís de proporcionar solucions de càrrega fiables i d’alta qualitat que compleixen amb els estàndards internacionals i donen suport al creixement de la mobilitat sostenible a Portugal”, indica la mateixa empresa vallesana, que assegura que aviat afegirà nous productes a MOBI.E.