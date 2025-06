Circutor idea una solució pionera per a la recàrrega ultraràpida de vehicles elèctrics

La companyia vallesana Circutor, especialitzada en solucions per a l'eficiència energètica, la gestió de l'energia i la mobilitat, ha ideat una solució pionera que integra generació energètica renovable, emmagatzematge i hidrogen verd per permetre la recàrrega ultraràpida de vehicles elèctrics sense necessitat de connectar-se a les xarxes tradicionals.

L'empresa amb seu a Viladecavalls ha presentat ECOASIS, un projecte desenvolupat juntament amb el Grupo Zoilo Ríos i la col·laboració del centre tecnològic CIRCE, que suposa un gran pas endavant per a la mobilitat elèctrica fins i tot en ubicacions aïllades, allunyades de les xarxes elèctriques tradicionals. Es tracta d'un sistema que ja està plenament operatiu a l'estació de servei El Cisne de Saragossa, que n'ha acollit la presentació.

La iniciativa integra generació d'energia a partir de fonts renovables, acumulació en bateries, producció i emmagatzematge d'hidrogen verd i carregadors ultraràpids. En concret, els elements que reuneix la instal·lació d'El Cisne són una producció fotovoltaica en els 220 mòduls solars de 60,5 quilowatts pic (kWp) disposats a la marquesina de l'estació de servei, una bateria amb capacitat nominal de 500 quilowatts hora (kWh) i potència màxima de 300 quilowatts (kW), una pila de combustible d'hidrogen verd, dos "racks" d'emmagatzematge de 13,5 kg d'hidrogen a 200 bars i dos carregadors ultraràpids de 150 kW.

És precisament aquesta combinació d'equips la que els impulsors d'ECOASIS defensen que és la clau del projecte, un projecte que asseguren que ofereix una alternativa autosuficient i ecològica a les actuals estacions de servei i "planteja una nova opció que pot ser decisiva per a consolidar la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics en ubicacions allunyades de les xarxes elèctriques tradicionals".

La suma de la producció renovable amb el paper de la pila de combustible d'hidrogen que pot generar electricitat addicional quan no hi hagi producció renovable o s'esgoti l'emmagatzemada en la bateria, així com la possibilitat de connexió a una estació de servei d'hidrogen per a acumular l'hidrogen verd produït i subministrar-lo als vehicles que utilitzin aquesta energia "és un altre clar avantatge", asseguren. Així, assenyalen que el sistema seria també molt útil en situacions de fallades en el subministrament elèctric per avaries o causes sobrevingudes.

El president de Circutor, Ramon Comellas, en la presentació projecte ECOASIS a Saragossa

A la presentació d'ECOASIS han participat la directora general d'Energia i Mines del Govern d'Aragó, Yolanda Vallés; la consellera de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Saragossa, Tatiana Gaudes; el president de Circutor, Ramon Comellas; el director general del Grupo Zoilo Ríos, Zoilo Ríos; el director general de CIRCE, Andrés Llombart; la presidenta de l'Associació d'Estacions de Servei d'Aragó (AESAR), Pilar Soto, i el president del Clúster de l'Energia d'Aragó (CLENAR), Pedro Machín.

ECOASIS és un projecte acollit al programa d'incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica (Programa MOVES Projectes Singulars II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU.