Fabià Asensi assumeix la presidència de l’AIPC amb l’objectiu de reforçar la veu del sector del plàstic

L’Associació d’Indústries del Plàstic de Catalunya (AIPC), adherida a la Cecot, inicia una nova etapa amb el nomenament de Fabià Asensi com a president. L’empresari vallesà, vinculat des de fa molt temps a l’empresa familiar Industria Cosmo Plástica, pren el relleu d’Oriol Galí, que continuarà formant part de la junta com a vicepresident primer.

Asensi assumeix el càrrec amb la voluntat de defensar el valor estratègic del plàstic i consolidar l’AIPC com un espai de representació col·lectiva davant dels grans reptes que afronta el sector: grans desafiaments tecnològics, canvis en la regulació i una imatge pública sovint distorsionada del material plàstic.

“El futur de la nostra indústria dependrà de la nostra capacitat per actuar conjuntament”, afirma Asensi, que fa una crida a l’associacionisme empresarial com a eina clau per enfortir el teixit industrial. La nova presidència vol reforçar el paper de l’entitat com a punt de trobada i d’escolta activa de les necessitats de les empreses.

Millorar l'oferta formativa i fer un canvi de relat

Els objectius del nou mandat giren al voltant de quatre grans eixos: reforçar la comunitat empresarial, fomentar la visibilitat del sector, incidir en l’agenda reguladora i facilitar l’adaptació als nous reptes tecnològics. Asensi destaca també la necessitat de millorar l’oferta formativa: “Ens costa molt trobar professionals formats específicament per al sector. Creiem que això no és exclusiu del nostre àmbit, però és el que a nosaltres ens toca de prop, i ens preocupa”.

El nou president defensa un canvi de relat sobre el plàstic, posant el focus en l’ús responsable i en la seva aportació clau a sectors com la medicina, l’automoció o l’electrònica. “El problema no és el material, sinó com es gestionen els residus”, assegura.

Una veu per a les empreses

L’AIPC vol potenciar la seva presència en fires i espais de debat, oferir més serveis d’assessorament i actuar com a altaveu davant les administracions. “Potser no som una gran estructura, però som un punt de trobada per resoldre dubtes, compartir inquietuds i fer consultes sobre finançament, regulació, energia o comunicació. No només volem donar informació, sinó recollir-la. Volem escoltar les empreses i que la seva veu arribi”, diu Asensi.

Amb el nou lideratge, l’AIPC vol reforçar el seu paper com a agent actiu en la transició cap a una indústria més digital, sostenible i cohesionada. Asensi conclou amb un missatge clar al sector: “Crec que avui, més que mai, les empreses han de perdre la por a relacionar-se. Venim d’una cultura empresarial molt tancada, però això ja no serveix. Cal obrir-se, compartir coneixement i connectar amb altres, perquè una empresa sola, tancada en si mateixa, ho té molt difícil per créixer i desenvolupar-se en el context actual”.